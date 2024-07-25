曼哈頓華埠「開放麥」福州青年會大聲唱 逾百人參加

福州青年會華埠辦開放麥活動。(Dustin Lin／攝影)

華人 青年組織「福州青年會」(Fuzhou America)近日於曼哈頓華埠 ，連續第二年舉辦「開放麥」(Open Mic)活動，在歷史最悠久的華人社區向外界展示福州裔青年的風貌，同時為華埠體育團體募捐；活動在開放街道舉辦，吸引許多遊客和居民駐足圍觀。

青年會表示，去年首屆「開放麥」為組織成立以來在華埠舉辦的首個大規模線下活動，而本年活動在吸取融合過往經驗的基礎上，也與其它青年團體展開合作，為「華埠籃球俱樂部」(Chinatown Basketball Club)。

活動當天，青年會在披露街(Pell St.)搭台設麥，讓任何願意上台的參與者展示自己的歌唱才能，曲目從傳統福建民謠涵蓋至當代流行音樂。主辦方預計，活動共吸引逾百人參加，且上台歌唱的人中還包括了非華裔 居民、剛搬到紐約的華人等不同背景的人士。

福州青年會華埠辦開放麥活動。(Dustin Lin／攝影)

「福州青年會」發起人曹軒菘(Allen Cao)介紹，舉辦活動不僅為將不同世代和背景的群體聚集，令彼此通過藝術來互相認識並交流，還希望讓社區在享受音樂的同時，認識到社區中有愈發多青年組織正積極參與到文化活動和社會服務中。他說，希望類似平台能激勵更多新一代華裔參與，不僅是作為觀眾，而是作為活動的策畫者和落實者。

據介紹，青年會成立於2019年4月，初衷為幫助有著相似家庭背景的福州裔同齡人建立聯繫。首次與其合作的籃球俱樂部也於同年由藝術家張璐(Lu Zhang)和譚海俊(Herb Tam)成立，其通過在將藝術和籃球結合，鼓勵新一代的自我表達。

在8月3日，青年會還將在聖若望大學(St. John's University)舉辦其第三屆年度論壇，邀請多位主講人分享他們的移民史及身分認同的歷程，並重點關注福州人身份的複雜性。更多信息可瀏覽www.fuzhouamerica.org。