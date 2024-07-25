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布碌崙檢吳建宏 擔任松柏之家董事

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙地區檢察官辦公室審判處處長吳建宏將擔任松柏之家董事。(本報檔案照)
布碌崙地區檢察官辦公室審判處處長吳建宏將擔任松柏之家董事。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)松柏之家社區服務中心董事局主席李宗保病逝後，該中心已宣布新任的董事局代理主席和副主席名單；近期該中心再宣布三名新董事成員，包括畢馬威(KPMG)芝加哥資產管理稅務業務的高級經理藍日昇(Jayson Lam)、在非營利機構服務20年的胡瑋蓮(Joanna Lynn Wu)、以及布碌崙地區檢察官辦公室審判處處長吳建宏(Kin Ng)。

松柏之家6月曾宣布，董事局代理主席由江國權(Gregory Gong)、副主席由鄧躍池(Michael Dong)擔任，其中江國權在貝瑞吉出生長大，是一名創業者和社區領導人，曾創辦了三家公司。

至於新任的董事成員中，最廣為熟悉的是在布碌崙地檢辦公室擔任助理檢察官已有30多年的吳建宏，2017年他升任紅區審訊處處長，是全市檢察官辦公室首名獲此級別重任的華裔，目前也是辦公室平等就業機會顧問、以及法律招聘委員會的高級成員。

在他的職業生涯中，常在各政府機構、公益或社區組織上，就刑事司法系統、公共服務、多元化族裔和政府領袖等議題發表演講，同時也是紐約亞裔律師協會(AABANY)的活躍成員、亞太裔檢察官協會(NAPIPA)的創會成員、全國執行委員會成員和紐約分會會長。

據悉，吳建宏接任松柏之家董事局的成員已獲檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)的批准，由於屬於義務性工作未領薪，身為公務人員的他擔任非營利機構的董事，並未構成利益上的衝突。

布碌崙 亞裔 就業

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