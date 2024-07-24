我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／開幕式在戶外未彩排 重頭戲為何？5大亮點一次看

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

提高社區安全意識 華康會26日舉辦活動

記者顏潔恩／紐約報導

為提高社區居民的健康和安全意識，華人健康協會將攜手本地社區巡邏隊(LCP)，將於本月26日(周五)在羊頭灣舉行「社區健康安全意識日」，呼籲民眾積極出席。

主辦方表示，此次活動旨在加強社區安全防範意識，特邀市消防局參與，向居民講解如何在夏季高溫天氣下避免火災和各種逃生技巧；紐約市警和市交通局官員也會提供有關安全駕駛、安全帶使用的小貼士，以及出遊安全的建議。

活動期間，華康會將會在現場派送新鮮蔬果，鼓勵民眾關注健康飲食，亞美醫師協會慈善基金會還會提供豐富的健康相關資源和諮詢機會，同時多家政府機構將在現場提供就業機會信息，包括紐約市警、以及紐約州懲教廳和社區監督廳等機構。

華康會會長陳麗娜表示，此次安全意識日的推出，旨在為社區提供重要資源，且為社區提供一個安全和健康的交流平台，促進社區的良好發展；另外在活動現場還設有選民登記服務，呼籲居民積極參與投票、行使公民權利，民眾也可觀賞多場文藝表演。

該活動將於本月26日(周五)上午10時舉行，地點是華康會位於羊頭灣的中心，地址是布碌崙東16街2101號。

紐約市 布碌崙 就業

上一則

聯合健康保險歡慶30週年幫助在美亞裔民眾獲取優質醫療保險

下一則

紐約客談／反對警察暴力 應該一視同仁

延伸閱讀

24日北半球極光大爆發 預計紐約市可見

24日北半球極光大爆發 預計紐約市可見
IG創始人金山立方體豪宅 鄰居嫌醜

IG創始人金山立方體豪宅 鄰居嫌醜
義大利那不勒斯老舊建築陽台坍塌 釀2死13傷

義大利那不勒斯老舊建築陽台坍塌 釀2死13傷
劉醇逸致信MTA 巴士路線增減應首重社區需求

劉醇逸致信MTA 巴士路線增減應首重社區需求

熱門新聞

在紐約生活工作的Z女士於13日晚間參加久石讓演奏會，卻遭後排白人男性辱罵，並被嗆「就是你們這樣的人暗殺川普」。(受訪者提供)

華人女性在久石讓音樂會上遭辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

2024-07-16 18:53
北美最大訂票網站Fandango創辦人克萊恩(J. Michael Cline)在紐約跳樓身亡。(取自國家魚類和野生動物基金會網站)

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

2024-07-18 16:08
布碌崙(布魯克林)華人群聚的班森賀一棟公寓19日晚間傳出一起涉及四人被刺死的謀殺案，包括年齡僅有四歲和五歲的男女幼童。(谷歌地圖)

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

2024-07-20 15:00
圖中男嫌在法拉盛市中心毆打並強姦了一名53歲女性。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

2024-07-19 13:50
中國商人郭文貴。(路透)

詐欺、敲詐勒索…郭文貴9項罪名成立

2024-07-16 16:13
華裔新移民錢女士在一天的外出體驗中，感受到紐約這座城市好與壞的一面。圖為示意圖。(美聯社)

新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

2024-07-21 07:55

超人氣

更多 >
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉
新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選