提高社區安全意識 華康會26日舉辦活動

為提高社區居民的健康和安全意識，華人健康協會將攜手本地社區巡邏隊(LCP)，將於本月26日(周五)在羊頭灣舉行「社區健康安全意識日」，呼籲民眾積極出席。

主辦方表示，此次活動旨在加強社區安全防範意識，特邀市消防局參與，向居民講解如何在夏季高溫天氣下避免火災和各種逃生技巧；紐約市 警和市交通局官員也會提供有關安全駕駛、安全帶使用的小貼士，以及出遊安全的建議。

活動期間，華康會將會在現場派送新鮮蔬果，鼓勵民眾關注健康飲食，亞美醫師協會慈善基金會還會提供豐富的健康相關資源和諮詢機會，同時多家政府機構將在現場提供就業 機會信息，包括紐約市警、以及紐約州懲教廳和社區監督廳等機構。

華康會會長陳麗娜表示，此次安全意識日的推出，旨在為社區提供重要資源，且為社區提供一個安全和健康的交流平台，促進社區的良好發展；另外在活動現場還設有選民登記服務，呼籲居民積極參與投票、行使公民權利，民眾也可觀賞多場文藝表演。

該活動將於本月26日(周五)上午10時舉行，地點是華康會位於羊頭灣的中心，地址是布碌崙 東16街2101號。