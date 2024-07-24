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挺過疫情不敵經濟衰退 米其林中餐廳「銀杏」下月歇業

記者范航瑜／紐約報導
曾入選米其林指南的中餐廳銀杏下月即將歇業，圖為餐廳管理合夥人趙艾茉蓮。(取自銀杏官網)
曾入選米其林指南的中餐廳銀杏下月即將歇業，圖為餐廳管理合夥人趙艾茉蓮。(取自銀杏官網)

首次在東岸開業的鼎泰豐，一時間成為紐約今夏天最熱門的餐飲寵兒，但並非每所高檔中餐都順豐順水。曾入選米其林指南的中餐廳銀杏(Silver Apricot)日前宣布將於8月11日(周日)正式關閉，但將保留店面另尋出路。

銀杏由主廚唐詩曼(Simone Tong)和管理合夥人趙艾茉蓮(Emmeline Zhao)2020年創辦，位於餐廳林立的西村(West Village)。最初，餐廳的的定位是高端餐飲場所，旨在帶來現代而獨特的中餐美食。然而，突如其來的疫情改變了兩人的餐廳理念。高昂的消費品在經濟衰退時期顯得多少有些格格不入，如何最好地提供高性價比的產品服務成了新的標準。

理念轉變後，銀杏曾一度風靡紐約食客群，不僅被米其林指南官方發文推薦，還在2023年入選紐約市百大餐廳。據官網介紹，銀杏的使命是「分享當今華人的意義」。趙艾茉蓮曾在接受米其林採訪時表示：「作為第一代華人移民，我體驗了只有我們這一代人才能體驗到的家常美式中餐。」

趙艾茉蓮提到，由於收入有限，以及對家鄉風味的渴望，第一批華人移民常使用當地市場上適合美國人口味的食材做飯。「我父母用他們能找到的一切食材做飯。用羽衣甘藍做白菜，用熱狗做中國香腸，用乾義大利麵做麵條，用西葫蘆做絲瓜……」而這些菜餚才是趙艾茉蓮看來的真正「美式中餐」，而非左宗棠雞或幸運餅乾。

在銀杏之前，唐詩曼就以小唐麵館(Little Tong Noodle Shop)而聞名。在銀杏之後，她和趙艾茉蓮也繼續產業擴張。2023年，唐詩曼搬到奧斯汀開設了Zoé Tong餐廳，而趙艾茉蓮則在西村沿著街道擴張，開設了一家充滿南方風情的美式中餐廳Figure 8。團隊發言人表示，銀杏店面將保留，而具體後續安排尚未公布。

華人 移民 義大利

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