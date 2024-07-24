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齊白石、張大千多幅作品 曼哈頓秋萌畫廊聯合群展

記者曹馨元 / 紐約報導
位於曼哈頓上東區的秋萌畫廊推出展覽「跨文化對話：東亞藝術走向西方的旅程」。(記者曹馨元 / 攝影)
位於曼哈頓上東區的秋萌畫廊推出展覽「跨文化對話：東亞藝術走向西方的旅程」。(記者曹馨元 / 攝影)

位於曼哈頓上東區的秋萌畫廊(Fu Qiumeng Gallery)與雀兒喜區(Chelsea)的Hollis Taggart畫廊日前推出聯合群展「跨文化對話：東亞藝術走向西方的旅程」，展出作品包括多幅八大山人、齊白石、張大千的名作。

本次展覽以亞洲傳統藝術為主線，探討其在傳播至西方藝術領域過程中所經歷的藝術變遷，特別關注傳統水墨藝術與美國現代藝術之間的交流和互動。展覽聚焦於中國藝術，跨越17世紀初至當代，突出了傳統水墨藝術家早期的現代性和抽象表達。

時至今日，經過席捲全球的疫情以及美國本土的少數族裔社會運動，社會對亞裔歷史和文化，重新審視，普遍更加珍視亞裔的貢獻。同時，亞洲在地緣政治中的地位也愈發凸顯，全球公民對亞洲文化和歷史的關注也逐漸上升。重新理解亞洲，成為當代世界面臨的重要議題。

除了商業、政治、外交這樣硬性的溝通手段，藝術上的遙相呼應更是國家間軟實力的交流。而通過藝術對話來理解東西方關係也成為不少美術館近年來的重點項目。去年夏季，上海西岸美術館與法國蓬皮杜藝術中心(Centre Pompidou)就推出過「本源之畫--超現實主義與東方」，以米羅(Joan Miro)、馬松(Andre Masson)、趙無極等多位大師的超現實主義作品構建一個東西方美學關聯、互動的橋梁。

本次展覽的展期為7月11日至9月14日，分兩期展出，共展出逾15位藝術家的代表性作品。第一期於7月11日開幕；第二期展覽於8月13日開始。觀賞時間為周二至周六，上午10時至下午6時。同時，位於紐約曼哈頓雀兒喜區的Hollis Taggart畫廊將聯合展覽「亞裔美國人的抽象藝術：從歷史到當代」。

亞裔 曼哈頓 美術館

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