齊白石、張大千多幅作品 曼哈頓秋萌畫廊聯合群展

位於曼哈頓上東區的秋萌畫廊推出展覽「跨文化對話：東亞藝術走向西方的旅程」。(記者曹馨元 / 攝影)

位於曼哈頓 上東區的秋萌畫廊(Fu Qiumeng Gallery)與雀兒喜區(Chelsea)的Hollis Taggart畫廊日前推出聯合群展「跨文化對話：東亞藝術走向西方的旅程」，展出作品包括多幅八大山人、齊白石、張大千的名作。

本次展覽以亞洲傳統藝術為主線，探討其在傳播至西方藝術領域過程中所經歷的藝術變遷，特別關注傳統水墨藝術與美國現代藝術之間的交流和互動。展覽聚焦於中國藝術，跨越17世紀初至當代，突出了傳統水墨藝術家早期的現代性和抽象表達。

時至今日，經過席捲全球的疫情以及美國本土的少數族裔社會運動，社會對亞裔 歷史和文化，重新審視，普遍更加珍視亞裔的貢獻。同時，亞洲在地緣政治中的地位也愈發凸顯，全球公民對亞洲文化和歷史的關注也逐漸上升。重新理解亞洲，成為當代世界面臨的重要議題。

除了商業、政治、外交這樣硬性的溝通手段，藝術上的遙相呼應更是國家間軟實力的交流。而通過藝術對話來理解東西方關係也成為不少美術館 近年來的重點項目。去年夏季，上海西岸美術館與法國蓬皮杜藝術中心(Centre Pompidou)就推出過「本源之畫--超現實主義與東方」，以米羅(Joan Miro)、馬松(Andre Masson)、趙無極等多位大師的超現實主義作品構建一個東西方美學關聯、互動的橋梁。

本次展覽的展期為7月11日至9月14日，分兩期展出，共展出逾15位藝術家的代表性作品。第一期於7月11日開幕；第二期展覽於8月13日開始。觀賞時間為周二至周六，上午10時至下午6時。同時，位於紐約曼哈頓雀兒喜區的Hollis Taggart畫廊將聯合展覽「亞裔美國人的抽象藝術：從歷史到當代」。