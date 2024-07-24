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控紀思庭帶假牙諷莊文怡 羅添福籲市議會懲處

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙)華社人士、班森賀華人社區服務中心負責人羅添福，近日致信市議會，要求道德委員會處分市議員紀思庭。(羅添福提供)
布碌崙)華社人士、班森賀華人社區服務中心負責人羅添福，近日致信市議會，要求道德委員會處分市議員紀思庭。(羅添福提供)

布碌崙(布魯克林)華社人士、班森賀華人社區服務中心負責人羅添福，近日致信市議會議長歐德思(Adrienne Adams)和道德委員會主席黃敏儀，要求道德委員會處分市議員紀思庭(Justin Brannan)。

莊文怡17日在反對86街遊民所建案示威中，涉嫌牙咬警察而被控罪。羅添福在信中表示，17日在市議會舉行的預算談判小組會議上，市議員紀思庭將市議員莊文怡稱為「牙文怡」(Susan Fang)，當時有一名亞裔市議員在場。之後他又帶著假牙出席市議會的記者會。

羅添福在信中說，莊文怡是布碌崙第一位華裔女性市議員，他自己作為一名亞裔社區領袖和曾經的教育工作者，認為這不僅是對莊文怡，而且是對所有亞裔社區成員的污衊和冒犯。羅添福進一步說，這是一種可恨的欺凌者行為，不應該是現任市議員的行為。羅添福為此要求市議會立即採取行動，追究紀思庭的責任。

紀思庭為自己的行為辯護，據「紐約郵報」報導，他的發言人說，有視頻為證，莊文怡因為咬傷一名警察被控重罪襲擊罪。這封荒謬的信只不過是一個虛偽的對手，為了轉移注意力而做出的無奈嘗試。

這名發言人還說，眾所周知，紀思庭是布碌崙華裔社區的朋友和資助人，並為亞裔社區抗爭。莊文怡應該為自己的行為負責，向紐約市警察局道歉。

亞裔 布碌崙 華裔

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