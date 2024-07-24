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周日拯救社區大遊行 號召華人總動員

記者顏潔恩／紐約報導
華社28日將舉行聲援莊文怡、反對遊民所建案大遊行，亞總會23日舉行籌備會議。(記者顏潔恩／攝影)
華社28日將舉行聲援莊文怡、反對遊民所建案大遊行，亞總會23日舉行籌備會議。(記者顏潔恩／攝影)

由美國亞裔社團聯會總會動員其他華社團體發起的大遊行，將在28日(周日)登場，抗議警察在反對布碌崙(布魯克林)86街遊民所示威中粗暴執法、以及聲援市議員莊文怡；華社23日組織內部會議討論當日細則，亞總會會長陳善莊表示，此事攸關華人在美國的命運，需要各僑團攜手合作，號召大量民眾參與。

陳善莊表示，從選址在華社建遊民所、到示威過程中和平抗議者與警方爆發肢體衝突，這些事件都令華社愈發感到恐慌；且莊文怡作為華社代表、且又是女性議員，遭到粗暴對待是很不恰當的行為，很替她憤憤不平，必須通過遊行向警方施壓，「執法部門應更有人性一點，做事不要偏激。」

組織者為聲援莊文怡、反對遊民所建案組織大遊行。(記者顏潔恩／攝影)
組織者為聲援莊文怡、反對遊民所建案組織大遊行。(記者顏潔恩／攝影)

他也同時強調，此次遊行不單只是為了聲援莊文怡、或反對建遊民所，而是維護全體華人的聲音和權益，「如果這一次我們失敗，在美的亞裔應該何去何從，這邊不會是我們能繼續生存的地方」；他呼籲各僑團發揮影響力，號召身邊的人屆時踴躍參與示威，發出響亮的聲音。

當日在示威現場被捕的前州眾議員參選人趙靖桉表示，通常警察在示威現場看到民選官員過來，出於禮貌和尊重會請他們到柵欄內對話、了解情況，而不是拒他們於柵欄之外，更加不是那樣粗魯地對待一個女性議員；他指出，當下他與莊文怡在跟布碌崙南區勤務指揮中心副指揮官戴葛摩(Frank DiGiacomo)交談，要求對方讓建築工人出示施工許可證，不出一陣就爆發肢體衝突。

州眾議員寇頓幕僚長賀立寧表示，作為示威現場的見證人之一，90%的示威者是老人家、手上沒有武器，最後卻落得膝蓋受傷、瘀青的下場；「警方的作為對一個華人選出的民意代表是極大的不尊重，且是很不公的待遇」，他認為，若相同的示威活動發生在白人、非洲裔社區，如此的警民衝突根本不會爆發。

據組織者指出，「拯救我們社區、為所有人伸張正義」大遊行將於28日(周日)中午12時，在曼哈頓的富利廣場(Forley Square)集合，遊行團隊將沿著市政廳繞一圈，再穿過布碌崙(布魯克林)大橋，後在Cadman Plaza再度集合；屆時將會邀請示威者、在抗議過程中受傷的人等發表講話，組織者呼籲大家搭乘地鐵至現場，若需更多詳情，可聯繫(929)999-8800、(646)523-2340、(917)254-3529。

布碌崙 遊民 華人

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