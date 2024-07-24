紐約市渡輪 9/9起再漲價

紐約市渡輪，9月起再漲價。(取自市長辦公室)

於2017年啟動的「紐約市 渡輪」(NYC Ferry)，旨在為靠近水邊但地鐵 服務不便的地區提供交通選項，自推出後備受歡迎，使用人數屢創新高；儘管如此，在兩年前經歷一輪提價後，其運營方將在秋季再次提高票價，因應運營成本的上升。

根據負責渡輪系統的市經濟發展局(EDC)，從9月9日起，普通單程票價將從4元漲至4.5元，而十張票的套票將從27.5元漲至29元，平均每張票2.9元，但所有在市內的高中生現在都可以參加渡輪的折扣計畫。

市經濟發展局表示，套票將仍然使頻繁乘坐渡輪的乘客能夠維持低廉的票價，與地鐵和公交車的票價相當。當局還指，對於已註冊紐約市渡輪折扣計畫的人士，票價將上漲10分，從1.35元漲至1.45元。對於學生折扣計畫，所有高中生從9月1日起可在工作日上下學時參加。

據悉，增設折扣計畫為配合去年頒布的一項法律，該法律要求市府為包括學生、殘障人士和65歲及以上人群在內的特定群體提供折扣票價。其中，學生票的申請將於8月1日開放，可以通過市學校帳戶網站和渡輪折扣計畫網站提交申請。

經濟發展機構還表示，做出調整為「支持更公平、可及且財政可持續的全市渡輪系統的願景」的一部分行動。此前，市渡輪運營虧損嚴重，且票價由大量補貼支持。2022年，市主計長辦公室的一份報告發現，市府在2015年至2021年期間，大幅低估了渡輪的成本和補貼金額。

經濟發展局回應稱，其一直在降低補貼成本，同時增加乘客數量。預測顯示，市渡輪在2024財年創下了700萬乘客數量的新紀錄。