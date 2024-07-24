11月普選公投議題 取消庇護城遭忽略

市憲章修訂委員會23日公布了即將登上11月普選選票的五個公投問題，此前鬧得沸沸揚揚的取消庇護城市(Sanctuary City)提議未被納入考量。(記者和釗宇／攝影)

紐約市 憲章修訂委員會(Charter Revision Commission)23日公布了即將登上11月普選選票的五個公投問題。此前鬧得沸沸揚揚的取消庇護 城市(Sanctuary City)提議，以及加劇市議會和市府之間緊張關係的「建議與同意法」(advice-and-consent law)均未被納入考量。

過去數月，憲章修訂委員會對紐約市城市憲章進行了全面審查，在五個行政區舉行了12次聽證會，超過750名紐約人參加。憲章修訂委員會將於25日(周四)在布碌崙公共圖書館舉行最終會議，對五項選票提案進行投票 。這些提案將在11月的普選公投中由紐約市民進行表決。

這五項選票提案主要包括清潔街道、地方財政責任範圍、公共安全法律程序、城市資本規畫透明度，以及少數族裔和女性擁有的企業(M/WBEs)及城市運營現代化。其中，清潔街道主張擴大市清潔局(DSNY)權限，強制使用垃圾容器，以及擴大對街頭小販的執法權限。城市運營現代化則包括設立市府首席商業多樣性官(chief business diversity officer)。

華人關注度較高的取消庇護城市提議本次並未被納入考量。在該法之下，紐約市有義務為遊民提供庇護，同時也為不法分子打開了方便之門。華人社區曾多次抗議取消該政策，表示庇護城市只要一日不取消，遊民所就會不斷滋生；也有華社人士參加修憲委員會的公聽會提出此案，但都未被納入考量。

市議員霍頓(Robert Holden)批評憲章修訂委員會錯過了糾正庇護城市法的大好機會。「在邊境漏洞百出，恐怖分子潛入的情況下，不將其納入選票就是一個巨大的失敗，是一場政治作秀。」