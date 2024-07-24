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11月普選公投議題 取消庇護城遭忽略

記者范航瑜／紐約報導
市憲章修訂委員會23日公布了即將登上11月普選選票的五個公投問題，此前鬧得沸沸揚揚的取消庇護城市(Sanctuary City)提議未被納入考量。(記者和釗宇／攝影)
市憲章修訂委員會23日公布了即將登上11月普選選票的五個公投問題，此前鬧得沸沸揚揚的取消庇護城市(Sanctuary City)提議未被納入考量。(記者和釗宇／攝影)

紐約市憲章修訂委員會(Charter Revision Commission)23日公布了即將登上11月普選選票的五個公投問題。此前鬧得沸沸揚揚的取消庇護城市(Sanctuary City)提議，以及加劇市議會和市府之間緊張關係的「建議與同意法」(advice-and-consent law)均未被納入考量。

過去數月，憲章修訂委員會對紐約市城市憲章進行了全面審查，在五個行政區舉行了12次聽證會，超過750名紐約人參加。憲章修訂委員會將於25日(周四)在布碌崙公共圖書館舉行最終會議，對五項選票提案進行投票。這些提案將在11月的普選公投中由紐約市民進行表決。

這五項選票提案主要包括清潔街道、地方財政責任範圍、公共安全法律程序、城市資本規畫透明度，以及少數族裔和女性擁有的企業(M/WBEs)及城市運營現代化。其中，清潔街道主張擴大市清潔局(DSNY)權限，強制使用垃圾容器，以及擴大對街頭小販的執法權限。城市運營現代化則包括設立市府首席商業多樣性官(chief business diversity officer)。

華人關注度較高的取消庇護城市提議本次並未被納入考量。在該法之下，紐約市有義務為遊民提供庇護，同時也為不法分子打開了方便之門。華人社區曾多次抗議取消該政策，表示庇護城市只要一日不取消，遊民所就會不斷滋生；也有華社人士參加修憲委員會的公聽會提出此案，但都未被納入考量。

市議員霍頓(Robert Holden)批評憲章修訂委員會錯過了糾正庇護城市法的大好機會。「在邊境漏洞百出，恐怖分子潛入的情況下，不將其納入選票就是一個巨大的失敗，是一場政治作秀。」

同時，市議會強烈呼籲的「建議與同意法」也遭忽視。該法案將賦予議會更大權力，對市長提名的批准和拒絕權有更大影響力。議會曾多次呼籲將其納入投票，但最終未能如願。市議長歐德思(Adrienne Adams)稱市府有意逃避這一法案，並表示憲章修訂委員會的做法或將對紐約市的良好治理和民主造成重大損害。

憲章修訂委員會(Charter Revision Commission)23日公...
憲章修訂委員會(Charter Revision Commission)23日公布了本年度的五個公投問題。(取自市長辦公室)

紐約市 庇護 投票

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