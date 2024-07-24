紐約五區發現西尼羅病毒蚊 專家籲降低露膚、使用驅蚊劑

紐約市衛生局近日表示，全市五個行政區均已確認存在攜帶西尼羅病毒的蚊子。(市衛生局提供)

紐約市 衛生局近日表示，全市五個行政區均已確認存在攜帶西尼羅病毒(West Nile Virus)的蚊子，這已經是紐約市連續第25年發現該病毒，但根據官方追蹤結果，今年尚未有人類感染病例。即便如此，專家提醒民眾，使用驅蚊劑和降低露膚度會有所幫助。

每年5月至10月，西尼羅病毒(West Nile Virus)都會成為許多城市的關注焦點，因其可導致發燒、頭痛及神經系統併發症 等病徵，而且無法治癒；市衛生局在過去兩周內，已在65個郵政編碼區發現帶西尼羅病毒的毒蚊。

其中，皇后區 的病例占報告總數的一半，曼哈頓則有12個病例。因為西尼羅病毒通常在8月和9月達到高峰，但衛生局預計病例數還會增加，且因為今年7月的案例增加，表明今年可能比過去更嚴重。

根據衛生局長的數據，過去十年中，市內平均每年有17人被診斷患上「西尼羅神經侵襲性疾病」，年齡中位數為62歲，病死率為10%。大多數感染此病毒的人幾乎沒有症狀，但有些人可能會出現嚴重症狀，如高燒、頭痛、頸部僵硬、顫抖、抽搐、肌肉無力、視力喪失、麻木和癱瘓，年齡超過50歲或免疫系統受損的個體尤其容易受到病毒的侵害。

專家表示，對抗這種病毒最有效的方法很簡單，比如使用好的驅蚊劑並儘量不露膚；且蚊子也會被像噴泉這樣的露天水源吸引，並在濕潤的環境中繁衍，因此在潮濕的日子裡避開噴泉或海灘可以有所幫助。大多數被診斷感染人士，均表示沒有使用防蟲劑或採取其他預防蚊蟲叮咬的措施。