第13選區 華裔安茹佳競選州眾議員

華裔共和黨人安茹佳(RuKa Anzai)日前在紐約法拉盛舉行籌款晚宴，旨在支持她競選紐約州第13選區州眾議員。(安茹佳提供)

華裔共和黨 人安茹佳(RuKa Anzai)日前在紐約法拉盛舉行了一場籌款晚宴，旨在支持她競選紐約州第13選區州眾議員 。晚宴吸引了超過一百位來自各族裔的選民前來支持。

安茹佳出生於中國，後留學日本，並以IT專業人士的身分成功移民美國，現在是美國聯邦部門的電腦高級工程師。她目前還身兼紐約州長島納蘇郡委員會(Nassau County OSPAC)董事。

在此次競選中，安茹佳尤其強調了改革公共安全和教育投資的重要性。她的政治理念與目標包括廢除無保釋法案，支持警察執法，加強保護社區治安；反對無限制補貼非法移民 政策；反對大麻合法化；積極財政政策，支持保護小工商企業立法；支持特殊高中SHSAT；在保證社會公平，人人平等的基礎上加大教育投資，提高教育質量。

她表達了對現行政策的擔憂：「作為一名母親、移民，以及IT行業專業人士，我帶著對美國夢的追求來到這裡。我深信勤勞和誠信能創造美好未來。然而，我對民主黨近年來取消許多有益於紐約成為全球文化與經濟中心的優良立法感到擔憂。如果我們不及時改變方向，納蘇郡也可能因紐約市的衰退而受到影響。」

兩年前，安茹佳首次參選覆蓋納蘇郡東北部的州眾議院第13選區，獲得了1萬6936票，得票率40.02%，對手是現任民主黨州眾議員拉文(Charles Lavine)，他獲得2萬1212票，得票率超過50%。今年，安茹佳在選舉中贏得了納蘇郡共和黨內的唯一提名，正式成為州眾議員候選人。

前法拉盛市議員候選人、共和黨籍會計師白育青也在晚宴上表示支持，他稱讚安茹佳是新一代華人的典範，她的成功當選將鼓勵更多華人積極參與社區和政治活動。