市清潔局新平台推恥辱榜 舉報亂扔垃圾 最高罰500元

市清潔局新線上平台附帶「恥辱榜」(Hall of Shame)，將公示違規者的照片和地點。(取自市清潔局官網)

市清潔局(DSNY)於23日推出全新線上平台，供市民舉報垃圾成堆的地點，以及違規亂扔垃圾的住宅和商鋪業主，最高罰款金額已提升至500元，創歷史新高。此外，該平台還附帶「恥辱榜」(Hall of Shame)，將公示違規者的照片和地點。

截至發稿時，新設立的網上「恥辱榜」上已有兩名違規者，分別為東村(East Village)的第一大道130號和布碌崙(布魯克林)貝德福-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)區的一家Walgreens藥店。這兩家商店均已收到罰單。

市清潔局官員表示，對於屢犯者的罰款金額現已提高至歷史新高，最嚴重的違規行為將被罰款500元。

曼哈頓華埠 一家不願具名的小吃商鋪業主表示，平常在華埠常會看到有人在門口亂扔垃圾。對於老人，店家還能忍一下，表示理解文化差異及環保意識問題；但對於年輕人「完全忍不了」。「如果有這樣的通道，我一定會投訴，必須罰款，」店家說。不過她也表示她店門口的情況還算好，一旦看到有垃圾，她立馬會處理。

家住華埠的江先生也表示，華埠餐廳前亂扔垃圾的現象很嚴重，因此質疑這項措施的可行性。此前已經有很多類似的罰款和處罰，但仍然很多地方能看到垃圾。如果要一個個單獨舉報，居民也不一定忙得過來。

曼哈頓華埠商改區 行政總監陳作舟表示贊同這一新方式。商改區工作人員調查發現，很多地方都有亂丟垃圾的現象，但大多數是少數人在屢犯，甚至商改區官方都有一份名單，大約涵蓋幾十人。

陳作舟透露，由於此前罰款金額不高，很多人即使被抓到也不害怕。華埠商改區的路口約有240條行人道，加裝相機後，情況改善了很多，因此他相信公眾監督的力量能起到一定的效果。