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男頭戴滑雪面罩 法拉盛女銀行存錢被搶2000元

記者尤昱程／紐約報導
法拉盛市中心22日發生搶劫事件，一名婦女在銀行存錢時，遭歹徒搶走2000元現金。(記者尤昱程／攝影)
法拉盛市中心22日發生搶劫事件，一名婦女在銀行存錢時，遭歹徒搶走2000元現金。(記者尤昱程／攝影)

法拉盛市中心人流多，許多竊賊往往挑受害者不注意的時候尋找獵物下手。法拉盛市中心22日發生一起婦女至銀行存錢遭搶事件，受害者一共被搶走2000元現金，警方目前還在尋找相關可疑人物，呼籲知情者及時向警方提供線索，早日將嫌犯捉拿歸案。

根據市警109分局報告，事件發生於晚間6時30分左右，一名婦女前往位於緬街(Main St)以及羅斯褔大道(Roosevelt Blvd)交口的美國銀行(Bank of America)，手拿2000元正準備在ATM機上存入時，遭到一名身分不明的竊賊搶走。

警方表示，這名嫌犯身穿白色連帽衫，行搶後沿著緬街(Main St)往北邊逃逸，整起事件並沒有報告武器介入或者人員傷亡。目前警方正嘗試調閱監視器，並增派警力在周遭區域搜索。

根據警方透露，此名嫌犯被指認為一名男性，身穿一件白色連帽衫，頭戴一頂滑雪面罩(Ski Mask)。嫌犯最後一次被看見時出現於39大道上。而截至發稿時間7時40分，警方還在嘗試搜尋這名嫌犯。

警方呼籲民眾若看見可疑人物，可以立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

法拉盛 推特

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