裸上身嫌犯突上前搭話 8大道上男腰部被刀割

中年男子8大道與人口角後，後腰被刺傷，警方照片顯示嫌犯膚色偏深，最後一次出現時頭髮向上梳成髻，袒露上身。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)華人 聚居的8大道 近日發生了一起行人遇襲事件，一名中年男子傍晚時分行走在8大道時，與人發生口角，腰部被利器割傷。警方目前已公布了此案嫌疑人的照片和錄像，並對其進行通緝。警方希望目擊者和知情者能及時向他們提供相關信息，早日將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警66分局的轄區內。7月18日(周四)傍晚大約20時30分，一名47歲的男性受害者正行走在42街864號門前，這個地點在8大道和9大道之間馬路南側。這時，嫌疑人突然上前與受害者搭話，並發生了口角。

最後，這名嫌犯用手中的利器割傷了受害者的腰部，受害者腰部鮮血直流。嫌犯趁著現場混亂，迅速逃離現場，方向不明。案件發生後，很快有人報了警，急救人員迅速趕到，將受害者送往瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)接受治療，受害者目前傷情穩定。

警方提供的照片顯示，這名嫌犯膚色偏深，最後一次出現時頭髮向上梳成髻，袒露上身，身體健碩，肌肉發達，脖子上掛著一串白色飾物。嫌犯下身穿著及膝的短褲，腳上穿著一雙綠色和黑色相間的運動鞋。

警方呼籲民眾提供線索，若看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。