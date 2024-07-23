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台山婦女會送伏茶 為86街示威民眾消暑去火

記者胡聲橋／紐約報導
紐約台山僑胞婦女聯合會為鄰里鄉親派發付茶。(記者胡聲橋/攝影)
紐約台山僑胞婦女聯合會為鄰里鄉親派發付茶。(記者胡聲橋/攝影)

紐約台山僑胞婦女聯合會日前在布碌崙(布魯克林)戴克高地62街地鐵站外舉辦「第三屆紐約夏季防暑健康日」，為鄰里鄉親免費派送伏茶包、現場煮好的冷熱伏茶、生活用品和食品。現在，該聯合會還每天給86街遊民所前的抗議民眾送200杯伏茶，並提醒示威民眾防曬防暑。

會長王一冰介紹，今年是該會聯合多個熱心團體第三年為鄰里派送伏茶。除了當日派送200份伏茶包和冷熱各100杯現煮伏茶外，該會還在小暑(6日)至大暑(22日)期間為街坊準備了煮好的伏茶，供大家飲用。往年這段時間大概總共送出伏茶五六百杯，但今年情況特殊，正好趕上17日開始的抗議班森賀86街遊民所的大規模示威。為了幫助抗議民眾消暑去火，該會從17日起，連續每天煮200杯伏茶送到抗議現場，次次都被一搶而空。

王一冰說，22日她剛煮了一鍋伏茶，裝了60多杯，這時煮茶的煲漏水了，她不得不去買一個新的。不過，下午時分她又煮好130多杯伏茶，給示威群眾送去。王一冰表示，今年該會已送出伏茶近2000杯。接下來86街遊民所示威如果繼續進行，該會還將每天為鄉親送去伏茶。她也建議示威者特別是老年人，千萬注意遮蔭防曬、多飲水，一旦感覺不適馬上休息，安全為重。

關於86街遊民所，王一冰說問題的關鍵是政府應該聽取民意，但政府卻跳過這一步強行把遊民所放到社區，華人當然要奮起反抗。

「伏茶」顧名思義就是三伏天喝的茶，由金銀花、夏枯草、木棉花、菊花、荷葉、甘草、茯苓等中草藥煮成湯水，有清涼祛暑、降脂降壓的功效，全家適飲。

此次活動的參與機構包括：莊文怡辦公室、多元食品有限公司、美國紐約華人聯合會、天一會計注冊保險公司、美東四九同鄉會、真愛護理公司、聯合亞美聯盟(UA3)、樂家玩具、威信車行。

紐約台山僑胞婦女聯合會為鄰里鄉親派發伏茶。(記者胡聲橋/攝影)
紐約台山僑胞婦女聯合會為鄰里鄉親派發伏茶。(記者胡聲橋/攝影)

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