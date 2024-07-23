紐約客談╱總統競選 是時候回歸理性了

拜登宣布退選，繼川普 遇刺後，為今年的選戰大戲再添一輪波瀾，令局外人看著過癮、局內人捏一把汗。

不過從另一個角度看，這一重大轉折也許是降溫的良好契機。在當前的選戰已經變成人身攻擊、陰謀論和極化的意識形態相互糾纏比爛的一個「養蠱場」時，理性的選民確實需要好好透一口氣，沉下心來研究雙方各自的政見了。

對於華人 來說，經濟和安全肯定是最值得關注的兩大議題。在聯邦的權責範圍內，經濟上能讓普通居民相對有感的包括稅收、就業和物價等，選民要看的應是哪家候選人能在這些方面上給出可信且可行的論述。至於廣受詬病的通膨，則是經濟增長和疫情期間大量發錢的必然結果，無論誰當政，都無法避免這個自然規律。

在安全層面，近來各大都市的治安狀況惡化，民主黨 的一些政策確實值得反思；而令華人社區深受其苦的仇恨浪潮，則少不了川普時常掛在嘴邊的種族主義狗哨的「貢獻」。在批判民主黨的邊境政策導致過量無證移民集中湧入的同時，華人同時也有必要考慮到，一旦排華浪潮再起，所有不白的面孔都可能成為仇恨者眼中的原罪。

還有很重要的一點是，美國總統實際上也是整個西方世界的領袖，美國今天的繁榮是建立在以美元為基礎的國際經濟秩序的基礎上的，但川普的孤立主義政策有讓美元崩潰的危險。如果美國的國際「霸權」旁落，僅僅關起門來「獨善其身」是無法維持經濟繁榮的。

優質的民主實踐對理性和智力的要求很高，遠非喊喊口號和相互辱罵那麼簡單。手握選票的你，做好準備了嗎？