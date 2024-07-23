劉醇逸致信MTA 巴士路線增減應首重社區需求

MTA針對皇后區許多路線制定更改計畫，將對許多乘客帶來通勤影響。(本報檔案照)

大都會運輸署(MTA )去年宣布將制定全新的皇后區 巴士線路，各界反應不一，州參議員劉醇逸22日致信MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)，呼籲他須將居民需求以及提升服務放在首要位置，稱一味追求降低營運成本只是本末倒置。

最新計畫顯示，MTA將現有的113條路線擴展至121條，其中增加了15條新線路，取消了10條線路，另外改變了多條線路的停靠點，同時提供更簡潔的路線和減少巴士轉彎的次數。

然而其中許多路線的增減調整，似乎更多地是旨在削減成本，而非滿足乘客對更可靠服務、更便捷以及減少通勤時間的優先考量。劉醇逸在信中表示，在收集了各社區的回饋後發現，最終計畫中還有許多關鍵問題需要解決。

劉醇逸表示，在減少服務的10條線路中，包含原先搭乘QM3以及QM5快捷巴士服務的乘客，都將被迫增加通勤轉乘次數，或者在高峰時刻等待30至50分鐘的時間。

除了通勤進入曼哈頓的乘客會受影響，在法拉盛 也有居民擔心計畫中巴士路線改道將會影響日常生活，目前Q27原路線途經許多老人中心，服務此區大量老年人，然而計畫中改道路線將增加他們步行前往中心的時間，最高達10分鐘。

劉醇逸也提到法拉盛緬街(Main St)以及羅斯福大道(Roosevelt Blvd)站點過於擁擠，導致嚴重堵車的問題，劉醇逸表示，這些站點若不調整，將持續造成法拉盛市中心通勤延誤，並對當地商家產生不利影響。

最後，劉醇逸在信中呼籲利博，隨著計畫接近重設計的最終階段，MTA必須將這些社區關切納入最終計畫，並更密切地與皇后區東北部的乘客接觸，以制定更能滿足社區需求的解決方案。