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哥倫比亞大學華生多 上西區成小「唐人街」

記者曹馨元／紐約報導
曼哈頓上西區近年來湧現了愈來愈多的中餐廳，儼然成為了一個小「唐人街」。(記者曹馨元／攝影)
曼哈頓上西區近年來湧現了愈來愈多的中餐廳，儼然成為了一個小「唐人街」。(記者曹馨元／攝影)

近幾年因哥倫比亞大學(Columbia University)中國學生數量的增加，以及在地美國人對中餐愈來愈高的接受度，曼哈頓上西區(Upper West Side)湧現了愈來愈多的中餐廳。從川菜、點心到奶茶舖，上西區儼然成為了一個小「唐人街」。

在哥倫比亞大學，中國學生的數量在一眾國家中高居榜首。根據哥大官方數據，2023年秋季入學的就有9961名中國學生。而一眾學生對家鄉菜的渴望促使愈來愈多的店家，選擇在哥大位於的上西區開設中餐，滿足學生們的中國胃。

位於108街與百老匯大道路口的108麻辣香鍋，已經在此地營業了八年之久。(記者曹...
位於108街與百老匯大道路口的108麻辣香鍋，已經在此地營業了八年之久。(記者曹馨元／攝影)

位於108街與百老匯大道(Broadway)路口的108麻辣香鍋，已經在此地營業了八年之久。老闆娘殷女士表示，自己此前在法拉盛經營餐館，一位哥大的華人學生會主席找到她，並詢問能否做團購外賣送到哥大，「他說在哥大附近吃不到這麼好吃的菜」。而在一個合適的契機下，殷女士找到了鄰近哥大的店舖位，因此開辦了108麻辣香鍋。

南翔小籠包在上個月於百老匯大道開設新店。(記者曹馨元／攝影)
南翔小籠包在上個月於百老匯大道開設新店。(記者曹馨元／攝影)

殷女士觀察到，雖然在所有顧客中，哥大學生占了一半以上的份額，但在疫情後學生顧客還是變少了。與此同時，她也看到附近街道在疫情後確實出現了一批新的中餐館。而在百老匯大道對面，與108麻辣香鍋遙向對望的，就有在上個月剛剛開張的南翔小籠包。

僅在三條街開外，位於105街的川菜館川里川外已經開辦了10年左右。據前台鐘女士猜測，當初開辦在這裡應該也是看到了哥大學生的需求。而鐘女士也反應，在開張的前幾年主要客人群體為哥大學生，而因為疫情的影響，如今雖然學生沒有以前多，但也占總體客人的一半左右。

在哥大就讀物理博士的丁同學卻覺得，上西區目前的中餐館，不管是數量還是種類都無法和曼哈頓華埠比較，且價格相較之下也要高出不少。「作為一個土生土長的中國人，這些中餐店肯定沒法完全滿足我的味蕾，中餐算是口味的調劑吧」。

曼哈頓華埠老字號點心館金鳳，於七年前在78街與阿姆斯特丹大道(Amsterdam...
曼哈頓華埠老字號點心館金鳳，於七年前在78街與阿姆斯特丹大道(Amsterdam Ave)路口，開辦了分店。(記者曹馨元／攝影)

除了迎合哥大中國學生的需求外，上西區的部分中餐館，也是抱著開拓在地美國人的市場開設在這裡。在曼哈頓華埠佇立近半個世紀的老字號點心館金鳳，於七年前在78街與阿姆斯特丹大道(Amsterdam Ave)路口開辦了分店，而掌管分店的梁經理表示，當初開在這裡就是為了「服務美國人」。

梁先生說，雖然分店的生意與華埠總店相比略遜一籌，但近年來還是非常可觀。他同時也表示，如今在上西區出現了愈來愈多的中餐館，為金鳳帶來了競爭壓力，「我們一定要不斷更新菜單，拿出最好的服務和質量才能生存下去」。

「這是一個好現象」。華埠商改區行政總監陳作舟表示，吃是中國文化中很重要的一部分，而食物也體現了中國幾千年文化的精華，愈來愈多中餐廳的開辦，無疑起到了弘揚中國文化的作用。與此同時，他認為「競爭也能讓我們的水準愈來愈高，我們顧客也享福了」。

哥大 華埠 中餐館

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