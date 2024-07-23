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市長投書／保護紐約市民 免受不安全電池之害

記者許君達／翻譯

紐約是美國最安全的大城市，我們每天都在努力保護市民安全，使他們遠離各種危險——鋰電池火災也是其中之一。

電池動力的代步工具有很多優勢，但現在有太多未經安全認證的鋰電池充斥於市。人們的使用也不規範，很多人把有安全隱患的電池放在家裡，有些業者甚至同時為數百個電池充電，使爆炸、火災和死亡的陰影，時時籠罩在城市上空。

自2019年以來，鋰電池已在紐約市引發了700多起火災，奪走了29條生命，損失數千萬元。此外，它還為我們英勇的消防員增加了額外的風險，他們在處理電池火災時不得不與危險的環境和有毒氣體作鬥爭。

面對鋰電池給我們城市帶來的顯著且現實的危險，我們的政府正在全力解決這一危機。我們與市消防局合作，加強對高風險充電「熱點」的執法力度，並禁止銷售未經認證的電單車和翻新電池。州長霍楚(Kathy Hochul)也簽署了重要立法，保護紐約市民免受不安全電池的危害。

結果怎樣？今年被鋰電池奪走生命的人數大幅下降。2023年，有18人死於電池火災，今年到目前為止僅有一人。雖然一條生命的逝去也是無法承受之重，但數據反映出，我們朝著正確的方向邁出了重要一步，也證明了我們的教育和預防工作正在發揮作用。

今天，我們再向前進了一步，啟動了街道充電櫃的建設計畫，旨在讓所有紐約人都能安全地充電；我們還啟動了全美首個由市政主導的電單車以舊換新計畫；我們還追加投資了100萬元用於持續不斷地對公眾開展安全教育。

電動單車這種低成本、低碳排的交通工具的好處顯而易見，但只有與最新的安全措施和積極的執法相互配合，我們才能與它們更好地共處。我們將確保紐約市再次引領潮流，在管理好電池安全的同時保護好市民的生命。

紐約市 投資 霍楚

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