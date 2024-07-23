華航紐約總經理訪世報 穩定營運列首務

華航紐約分公司總經理李文儀(右)22日拜訪世界日報紐約社，社長張宗智(左)介紹，世報創刊第一份報紙的頭版廣告為華航刊登。(記者尤昱程／攝影)

中華航空紐約分公司新任總經理李文儀22日到訪世界日報紐約總社，她表示，穩定紐約航班運轉等業務為上任後首要任務，此外，她更透露，明年底華航紐約直飛台灣的班次可望增加。

李文儀表示，來到紐約頭一個月，自己還在努力適應大蘋果的喧嘩吵鬧，但是對於華航在紐約的業務，她已經瞭若指掌；她表示，來紐約第一件事就是要穩定華航的航班運轉，尤其是運載量負荷問題。

由於烏俄戰爭導致原先繞行北極航路的航班都必須避開俄羅斯，而航線加長，飛機效能有限，首先受到影響的就是載重機位需要嚴格控制，李文儀表示，這是目前營運上比較大的挑戰。

李文儀說，航空業雖面臨許多不可控的因素，但至少對於乘客的服務，華航總是力求高標準，在服務上做到最好，「先把營運穩定下來，然後期待明年增加客機，有機會增加紐約飛往台灣的班次。」

過往由於飛機不足的原因，導致紐約航線營運存在限制，不容易盈利，然而疫情 後，台灣逐漸成為轉運中心，除了台灣客人，還包括像中國大陸、越南 、印尼和菲律賓的客人，會從台灣轉機往來北美，航線漸漸有機會獲利。

李文儀說，明年新機進來後，希望能改善這個部分，有更多運能提供可以增班，讓乘客更方便。不過她也表示，新機交付時程將取決於供應鏈的狀況，若有好消息，會再向公眾宣布。

而對於許多華人關心的兩岸航線，李文儀表示，作為上市公司，會根據市場需求調整運能，疫情後台灣最熱門的是北美和日本航線，兩岸市場相對需求沒有那麼高，原因可能為疫情前一些台商移到東南亞 ，商旅需求減少導致。