看準珍珠奶茶市場 台AI「珍煮機」將引進紐約市
致力推廣台灣商業海外交流的中華民國對外貿易發展協會駐紐約辦事處，在本年舉辦多場台商交流活動後，日前與台灣科技企業交流，希望幫助其將人工智慧(AI)珍珠奶茶製作機引至紐約市，並展示台灣在茶飲技術領域的先進成果。
作為中華民國經濟部結合民間工商團體成立的貿易推廣機構，貿協以協助業者拓展外貿為目的，在地提供支援及諮詢服務。據介紹，當日與貿協交流的台商為緯創資通公司(Wistron Corporation)，其為全球資訊產品主要供應商之一，主要專注於資訊及通訊科技產品，但近年開始嘗試將AI融入更廣泛的產品線。
據緯創公司經理蔣兆凱介紹，該企業在2001年由跨國科技公司宏碁(Acer)拆分獨立營運，主要產品包括可攜式電腦桌上型電腦系統、伺服器及企業級儲存裝置等，如今更隨著雲端發展的趨勢，提供技術服務平台與解決方案。
蔣兆凱說，隨著企業技術的不斷積累，公司愈發希望履行社會義務並在更多不同領域展開創新，因此在2017年成立新部門，以服務資源有限的初創公司。隨後，緯創受一日本企業委託設計冷萃咖啡機，並成功研發出當時全球製作速度最快的模型，顯著提升了生產效率。
有了此次經驗後，團隊便萌生進軍美食科技市場的念頭，將科技應用於其它食品的製造過程中，並成功在去年研發出「全自動珍珠烹煮機」。蔣兆凱表示，台灣以其珍珠奶茶聞名全球，但並非所有商家都能在熬製珍珠時嚴格按照傳統進行，導致品質參差不齊。
因此，在研發團隊經過多次產品設計、成本調控後，此珍煮機問世並已在台灣市場測試一年，如今準備進入海外市場。蔣兆凱說，該機器融入了AI技術，其可通過雲端參數和配方，針對不同商家的需求製作珍珠，從而省去繁瑣的人力操作。
緯創資通表示，希望在本年內初步了解並進入美國、日本和南韓市場，其中紐約為目標城市之一，因其擁有大量亞洲移民，且奶茶市場增長快速。為此，緯創與貿協展開交流，以了解當地市場的特色。
貿協主任蔡秀珍表示，緯創以紐約為出發點因看準珍珠奶茶在紐約蓬勃發展的市場機會，相信其科技創新在國際市場中會被接受和認可。據了解，緯創公司已在與紐約多家連鎖店進行洽談。
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