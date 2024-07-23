看準珍珠奶茶市場 台AI「珍煮機」將引進紐約市

台貿協與台商交流，希望將AI珍煮機帶入紐約。(貿協提供)

致力推廣台灣商業海外交流的中華民國 對外貿易發展協會駐紐約辦事處，在本年舉辦多場台商交流活動後，日前與台灣科技企業交流，希望幫助其將人工智慧(AI )珍珠奶茶製作機引至紐約市，並展示台灣在茶飲技術領域的先進成果。

作為中華民國經濟部結合民間工商團體成立的貿易推廣機構，貿協以協助業者拓展外貿為目的，在地提供支援及諮詢服務。據介紹，當日與貿協交流的台商為緯創資通公司(Wistron Corporation)，其為全球資訊產品主要供應商之一，主要專注於資訊及通訊科技產品，但近年開始嘗試將AI融入更廣泛的產品線。

據緯創公司經理蔣兆凱介紹，該企業在2001年由跨國科技公司宏碁(Acer)拆分獨立營運，主要產品包括可攜式電腦桌上型電腦系統、伺服器及企業級儲存裝置等，如今更隨著雲端 發展的趨勢，提供技術服務平台與解決方案。

蔣兆凱說，隨著企業技術的不斷積累，公司愈發希望履行社會義務並在更多不同領域展開創新，因此在2017年成立新部門，以服務資源有限的初創公司。隨後，緯創受一日本企業委託設計冷萃咖啡機，並成功研發出當時全球製作速度最快的模型，顯著提升了生產效率。

有了此次經驗後，團隊便萌生進軍美食科技市場的念頭，將科技應用於其它食品的製造過程中，並成功在去年研發出「全自動珍珠烹煮機」。蔣兆凱表示，台灣以其珍珠奶茶聞名全球，但並非所有商家都能在熬製珍珠時嚴格按照傳統進行，導致品質參差不齊。

因此，在研發團隊經過多次產品設計、成本調控後，此珍煮機問世並已在台灣市場測試一年，如今準備進入海外市場。蔣兆凱說，該機器融入了AI技術，其可通過雲端參數和配方，針對不同商家的需求製作珍珠，從而省去繁瑣的人力操作。

緯創資通表示，希望在本年內初步了解並進入美國、日本和南韓市場，其中紐約為目標城市之一，因其擁有大量亞洲移民，且奶茶市場增長快速。為此，緯創與貿協展開交流，以了解當地市場的特色。

貿協主任蔡秀珍表示，緯創以紐約為出發點因看準珍珠奶茶在紐約蓬勃發展的市場機會，相信其科技創新在國際市場中會被接受和認可。據了解，緯創公司已在與紐約多家連鎖店進行洽談。