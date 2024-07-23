大都會AI台灣日 YouTube共同創辦人陳士駿受邀開球

陳士駿(左二)將擔任今年的紐約大都會(Mets)AI Taiwan棒球活動開球嘉賓。(紐約台灣商會提供)

紐約台灣商會日前宣布，今年的紐約大都會 (Mets)AI Taiwan棒球活動將邀請YouTube的共同創辦人陳士駿(Steve Chen)擔任開球嘉賓，希望借助陳士駿的豐富經歷，讓美國民眾看見台灣的人工智慧 實力，以及台灣人對棒球運動的熱愛。

台灣商會會長林慶甫表示，陳士駿在人工智慧和科技創新方面的成就，為全球科技界樹立了榜樣，同時他也是華裔美國人的驕傲。他說，「能夠邀請到陳士駿與大紐約的台灣旅美僑胞一起共度這個美好時刻相當榮幸，相信他的開球儀式會是今年活動的一大亮點。」

由於台灣人相當熱愛棒球，許多台灣移民也常藉此機會聚在一起，透過棒球運動彰顯對台灣與美國的熱愛。而今年由紐約台灣商會、新澤西台灣商會、紐約台灣青商會聯合十多個僑胞社團所舉辦的「AI(愛)台灣日」，則是結合棒球與台灣引以為傲的AI產業而取名。

陳士駿是YouTube的共同創辦人，疫情期間，他和家人移居台灣，成為第一位獲得中華民國政府頒發「台灣就業金卡」的外國人。紐約台灣商會及台灣青商會本月初邀請陳士駿分享他在美台兩地的創業經驗，並討論在AI時代金融與科技行業的未來前景，於是促成此次開球機會。

今年的AI台灣日將於8月17日(周六)下午4時在法拉盛花旗球場(CitiField)舉行，當日對戰組合將是大都會隊出戰邁阿密馬林魚隊(Miami Marlins)，除了精采的棒球賽事，凡購票者皆能免費索取台灣帆布袋，限量1400個，先到先得。此外，所有購票者皆可參加長榮及華航航空所提供的紐約台北來回經濟艙機票抽獎，更多活動詳情，請見https://www.tjccny.org/events/ai-taiwan。