拜登放棄連任 紐約民主黨歡迎

拜登宣布退選，紐約民主黨官員紛紛表示歡迎與感謝。(路透)

現任總統拜登 21日宣布他將放棄連任競選後，紐約民主黨民代普遍表達歡迎和感謝，部分共和黨人則繼續唱衰拜登甚至要求他立即辭職。

市長亞當斯(Eric Adams)發布聲明稱，國家現在需要新一代強有力的領導人，而拜登總統在這個新舊交替的關鍵時刻傳遞出了手中的火炬，是繼撥亂反正、帶領國家走出危機並重鑄了國家精神後，為美國人民再次做出的貢獻。

來自紐約州 的參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，做出這樣的決定並不容易，拜登是一位真正了不起的人，因為他把國家、民主黨和我們的未來放在了個人權力地位的考量之上。舒默說，拜登是一個「真正的愛國者」。華裔州參議員劉醇逸也表示，退選不是容易的決定，但為了讓我們的國家重拾希望，這是一個正確的選擇。

州長霍楚(Kathy Hochul)和華裔國會眾議員 孟昭文此前曾堅定支持拜登參選，兩人在拜登宣布退選後也改變了立場。霍楚在社群平台上稱拜登是「美國英雄」。拜登公布退選聲明後，宣布為現任副總統賀錦麗背書，但截至發稿時，霍楚尚未正式宣布加入支持賀錦麗的陣營。

孟昭文對拜登在任期間為紐約做的貢獻表達了感謝。她提到，在2021年「艾妲」給皇后區造成嚴重損失後，拜登曾親臨災區考察。而作為國會撥款委員會成員，孟昭文還強調了拜登在任期間，紐約州獲得了數十億元的聯邦資金，用於改善道路和環境等。