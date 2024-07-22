汶村同鄉總會創會三周年 300人同慶

海外汶村同鄉總會慶祝創會三周年。(記者胡聲橋／攝影)

海外汶村同鄉總會日前在布碌崙 (布魯克林)8大道 舉辦創會三周年暨職員就職典禮，約有僑團領袖、中領館 領事、汶村同鄉和各界嘉賓300多人參加。

汶村鎮隸屬於廣東省江門市台山市，是一個著名的中國僑鄉。創會主席甄錦榮介紹稱，台山市汶村鎮的鄉親們移民至世界各國已有百年歷史，長期以來為家鄉建設作出了巨大的貢獻。海外汶村同鄉總會於2021年7月成立，，他希望同鄉總會繼續發展，世界各地都有海外汶村同鄉會，為家鄉的發展作出貢獻，為當地僑胞和鄉親服務。

總會主席蘇錦潮則感謝嘉賓和鄉親們的鼓勵和支持，海外汶村同鄉總會期待往後更好地和其他兄弟社團合作為社區發展作出貢獻，服務僑民，回饋社區。

中國總領館領事劉兵和向裕韜在晚宴上致詞讚揚該同鄉會會成立短短三年來在家鄉建設上做出的巨大貢獻，以及他們為紐約僑民的提供的熱心服務。

晚宴上除了有豐盛的美食，還有精彩的歌舞表演和獎品豐富的抽獎活動。來自中國、香港和南美洲等世界各地的賢達，以及松柏之家行政總監陳偉儀、布碌崙南區居民互助會總監張玉娟、廣東僑胞聯合總會主席劉志斌、紐約廣府人總會主席羅少領等40多個社團領導出席了這次盛會。