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川普若當選 留學生憂工作簽證將收緊

記者曹馨元／紐約報導
華裔留學生擔心，川普若再度上台會導致工作簽證政策再度收緊。(美聯社)
華裔留學生擔心，川普若再度上台會導致工作簽證政策再度收緊。(美聯社)

隨著拜登退選，川普出任下一任總統的幾率再度升高；然而，他在第一任期內的反移民態度，讓不少華裔留學生感到擔憂，害怕在他的第二任期內，將重演第一任期限制留學生工作簽證的政策。

數據顯示，川普在2017年上台後，工作簽證H1B的申請拒絕率在2018財年升高至24%，在2019財年也高達21%。川普在上一任期內提出保護主義政策，要求公司「雇用美國人」，他在2016年的初選辯論中也稱H1B簽證對於美國本土人才「非常糟糕」及「不公平」，在他上任三個月後，川普發布一則行政命令，確保H1B簽證只發放給薪酬最高或技能最強的申請人，以保護美國本土被雇用者。

根據海外留學申請平台ApplyBoard的數據，在2020至2021學年，共有10萬7000名留學生來到紐約學習，其中有44%為來自中國的留學生。而不少面臨畢業留美工作的中國留學生則對川普大概率當選的事實表達了不同層面的擔憂。

今年在哥倫比亞大學碩士畢業的樂同學直言對川普上任後的簽證政策有擔心。「我覺得他上任的話，對移民、簽證的政策更緊，打擊了我想要留下來的信心」。樂同學表示，她認為她的教育水平足夠有資格被認為是一個「值得留下來的人」，但同時，她所在的行業並不是一個高薪的行業，若川普推行H1B簽證只發放給薪酬最高或技能最強申請人的政策，「現實可能必須讓人低頭」。

而即將於紐約一所法學院就讀二年級的鐘同學表示，近幾年很多律所都不再為國際學生擔保申請H1B簽證，而以前一些幫助申請的律所直接開除了沒有抽籤抽到H1B的員工，他在念本科時認識的國際生朋友因為簽證問題約有一半都離開了美國。「H1B感覺兩黨都沒有什麼動機去管」，鐘同學表示不管是哪個黨派上台，或許簽證政策都不會有太大的改善，「不覺得賀錦麗選上會有啥實質改變」。

工作簽證 川普 H1B

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