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電子菸偽裝文具入校 市議員提案重罰商家

記者范航瑜／紐約報導
電子菸品牌HighLightVape在網絡銷售螢光筆造型的產品。(取自HighLightVape官網)
電子菸品牌HighLightVape在網絡銷售螢光筆造型的產品。(取自HighLightVape官網)

紐約市議會正在加大力度打擊偽裝成學校用品的非法電子菸。日前有議員提案擬規定，在紐約市兜售偽裝成熒光筆、鋼筆和鉛筆等學習用品的電子菸的商家，將面臨高達5000元的罰款，甚至有可能吊銷執照。

近來，眾多電子菸偽裝成學習用品混入校園，家長和學校都防不勝防。這些偽裝造型包括U盤、螢光筆和圓珠筆等，不但在私下黑市流通，甚至可以光明正大地在互聯網購入，使得學校執行禁菸規定困難重重。

該提案由史島民主黨市議員漢克斯(Kamillah Hanks)18日提出。她認為這些電子菸的所謂獨特造型設計，不過是在故意欺騙學校安全人員、家長和官員。「這項提案將禁止這些欺騙性產品在紐約市的商店和網上銷售。我們將支持學校安全人員的工作，防止有害物質進入我們的學校，為孩子們創造一個更安全的環境，」漢克斯說。

提案規定，首次違規者將面臨高達1000元的罰款。如果在三年內再次違規，罰款將高達2000元；第三次違規則罰款5000元。重犯者還可能面臨營業執照被吊銷的風險。

這些造型獨特的電子菸產品通常會使用青少年們喜愛的口味，如芒果、草莓香蕉和藍莓冰等。這些產品通過網際網路和黑市銷售，許多含有尼古丁和其他與肺病等健康風險相關的化學物質。

根據現行法律，銷售帶有口味的電子菸是非法行為。在紐約市，零售商只能銷售無口味或帶有薄荷、薄荷糖或冬青味的香菸和其他菸草產品。據州衛生部的數據，2022年，有18.7%的高中生使用電子菸。據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，2020年至2022年兩年間，電子菸使用數量激增了50%。

今年5月，州參議會通過了州參議員馬蒂內茲(Monica Martinez)的類似提案，但州眾議會尚未表達支持。

紐約市 聯邦疾病防治中心 民主黨

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