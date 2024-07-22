紀念梅蘭芳誕辰 京劇芭蕾跨界雙人舞27日首演

陳敏(左)現場指導兩位演員排練。(記者尤昱程/攝影)

為紀念京劇 大師梅蘭芳誕辰130周年，紐約中國芭蕾歌劇 團結合京劇與芭蕾兩種藝術表演形式，推出雙人合舞共演經典作品「嫦娥奔月」，將於27日(周六)在法拉盛 市政廳(Flushing Town Hall)進行世界首演。

紐約中國芭蕾歌劇團創辦人陳敏表示，此次「嫦娥奔月」雙人舞形式是她2024年的最新作品，特別以芭蕾舞演繹嫦娥的美豔優柔，以及透過京劇的各種身段來詮釋吳剛沉迷仙道的故事。

此次演出特別邀請到紐約喬佛瑞芭蕾學校(Joffrey Ballet School)的學員，保加利亞籍的安卓(Andrea Liccaj)扮演「嫦娥」，而「吳剛」則是由著名京劇花臉演員翟憲忠所飾演。

翟憲忠表示，過往曾經出演過以「霸王別姬」為題的京劇芭蕾表演，所以對於兩種藝術的融合並不陌生。他也稱讚陳敏的編排功力，他說，隔行如隔山，京劇和芭蕾舞在表演形式上還是有許多不同，能將兩種藝術做到中西合璧並不容易。

為了此次表演，陳敏數周前就開始構思，並安排兩位演員進行數次排練，為的就是呈現最完美的舞台給喜愛梅蘭芳作品的所有觀眾，陳敏說，期待所有人看到這個演出時，不僅可以欣賞兩種藝術碰撞出來的火花，更重要的是感受到梅蘭芳大師的精神。

據了解，京劇芭蕾是陳敏在紐約創辦的品牌，首次演出作品誕生於2006年，以中國四大名著西遊記中的盤絲洞為劇本，受邀至美國各地演出，獲得佳評不斷。

該活動已開放購票，時間為27日(周六)晚間6時30分至9時，地點在法拉盛市政廳，地址北方大道137-35號。感興趣的團體或個人可以聯繫主辦人袁天文，了解更多詳情，電話(646)306-6718。