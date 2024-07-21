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新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

記者顏潔恩／紐約報導
華裔新移民錢女士在一天的外出體驗中，感受到紐約這座城市好與壞的一面。圖為示意圖。(美聯社)
華裔新移民錢女士在一天的外出體驗中，感受到紐約這座城市好與壞的一面。圖為示意圖。(美聯社)

布碌崙(布魯克林)一名華裔母親近期在社群媒體上分享一日外出的經歷，身為新移民的她不常出門，但當日為了辦事必須帶著年幼的孩子出門，一路上既感受到來自陌生人的溫暖、卻又遭到種族歧視，被人破罵「滾回中國」；她表示平白無故受到辱罵，破壞了原先的好心情，更擔心種族仇恨如同一顆不定時的炸彈隨時爆發，令她產生心理陰影。

家住布碌崙南區的錢女士表示，剛來紐約一年多，平時很少出門，15日她獨自推著嬰兒車、帶著年幼的兒子踏出熟悉的社區範圍；母子倆搭乘地鐵到大西洋大道-巴克萊中心地鐵站下車，在附近一帶辦理市民卡，遇到的工作人員對他們都挺好，非洲裔女保安很有耐心指示她衛生間怎麼走，等待期間寶寶也和兩名西語裔的小哥哥、小姊姊成為朋友。

在辦手續拍照時，工作人員看她帶著幼童也耐心友好，還給了一個棒棒糖安撫哭鬧的寶寶，她回憶，「自此一切都如此美好與順利」。

豈料辦完事後準備到附近商場逛街時，她推著嬰兒車在一處十字路口的斑馬線上，被一名西語裔的老頭盯上，對方眼神凌厲盯著自己罵道，「華人婊子，滾回中國去！」；起初錢女士不予理會，但男子快步走到自己身邊，伸手推了她的後背後走開，錢女士憤怒地回頭罵他是種族主義者，後來考慮到還帶著小孩，趕緊快步離開現場。

她接著來到目標百貨(Target)的門口，一群店員正對著一個大搖大擺、跨著包走出來非洲裔男子叫喊，後來得知對方到商場「零元購」，可店員們也束手無策，只能讓他離開；在商場購物時她仍然感受到了很多人的善意，員工會幫忙指路、顧客好心提醒孩子的鞋掉了等等。

當母子倆搭乘列車回家到站後，打開鐵閘門要出地鐵口時，一個眼疾手快的「逃票小哥」恰巧從外面溜了進來，還樂呵呵朝她說聲謝謝，「我竟然還下意識地點了點頭，等反應過來才發現原來被人感謝也有可恥的時候！」

錢女士表示，一天的外出體驗中，便感受到這座城市好與壞的一面，但最深刻的經驗，還是被陌生人歧視、辱罵及推搡，「雖然這裡更多有愛心的人溫暖了我，但種族仇恨群體就像一顆不定時炸彈隱藏在人群中，害怕隨時會引爆。」

25大道遊民所建案抗議中華人與警察引發衝突，在她看來也是另一起傷害社區的事件；她說，事發到現在已好幾天不敢出門，產生嚴重的心理陰影，對紐約市的治安感到擔憂和失望，希望華人團結起來尋求改善治安的方案，或市府能良心發現、多關注華人的處境。

華裔新移民錢女士，日前帶著年幼的孩子出門，遭到種族歧視。圖為示意圖。(美聯社)
華裔新移民錢女士，日前帶著年幼的孩子出門，遭到種族歧視。圖為示意圖。(美聯社)
錢女士近期帶兒子外出，被人歧視和辱罵。(錢女士提供)
錢女士近期帶兒子外出，被人歧視和辱罵。(錢女士提供)

華人 地鐵站 種族歧視

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