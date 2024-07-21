微軟系統全球當機 紐約周末班機續受影響

微軟當機造成的影響廣大，20日在紐約多個機場仍有班機延誤或取消。圖為拉瓜地亞機場19日狀況。(記者劉梓祁／攝影)

微軟 「Windows」系統19日出現大規模故障，導致全球多地電腦出現藍屏，令各地機場航班大面積取消或延誤，當中包括紐約市 ；在緩慢的調整和恢復下，當機影響在20日仍未完全結束，繼續影響市內航班的正常運行。

據航班追蹤公司FlightAware數據，截至當日下午2時45分，全美範圍內有4622架次航班延誤，另有1566架次航班取消。在紐約市，甘迺迪國際機場(JFK Airport)有218架次航班延誤，97架次航班取消；拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)則有97架次延誤，96架次取消。

微軟公司表示，當機事件源於網絡安全公司CrowdStrike的安全套件在例行更新中出現漏洞。CrowdStrike首席執行官庫爾茨(George Kurtz)表示，雖然許多系統已經能夠重新啟動並恢復上線，但完全恢復正常可能還需要時間。

美國航空(American Airlines)表示，20日仍有43架次被取消的航班，其中33架次是由於本次系統故障導致。截至當日中午，該航空公司僅有不到1%的航班被取消，並正在努力重新為乘客預訂航班。

航空業分析公司「R.W. Mann & Company」總裁曼恩(Robert Mann)分析說，重新安置受影響的乘客可能需要「幾天時間」。西奈山(Mount Sinai)醫院系統也表示，目前仍在處理當機的影響，並會對受到影響的非緊急患者發出通知。

西奈山發言人在一份聲明中說，受影響的系統已經被識別和隔離，且技術團隊正在迅速採取措施修復和恢復受影響的系統。

此外，紐約的911熱線已恢復運作，但部分地區仍需使用紙質備份進行辦公調度。州長霍楚(Kathy Hochul)在一份聲明中表示，她已「指示對因故障而無法與州政府進行業務的人士，如需要更新駕駛執照的居民，予以寬限」。