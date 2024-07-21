有色人種受害多 州檢定房契盜竊為犯罪

有色人種受害多，詹樂霞將房契盜竊定為犯罪。(取自市府)

在反應了長期對有色人種等群體的不公平待遇後，紐約州 檢察長辦公室近日宣布將「房契盜竊」(Deed Theft)定為犯罪行為，此舉旨在打擊針對房東 群體的經濟剝削，包括因語言障礙或法律資源不足而經常成為欺詐目標的群體。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，一項將房契盜竊定為犯罪並擴大檢察長辦公室(OAG)起訴房契盜竊能力的新法律已於即日生效。細則顯示，該新法規定房契盜竊為犯罪行為，並修訂了訴訟時效和給予檢察長辦公室刑事管轄權，以及增加房東處理案件的時間。

詹樂霞在聲明中指，此法意在打擊「剝奪紐約居民住房和生計」的犯罪騙局，其不僅影響社區和諧，還破壞了房屋市場的穩定。州檢辦公室表示，房契盜竊指在房主不知情或未獲同意的情況下，由他人獲取其房屋的產權或契約，該行為對高齡房東和有色人種群體造成了「不成比例的影響」。

根據紐約州此前的法律，房契盜竊本身並不構成犯罪。新法律修訂了刑法，將房契盜竊定為一種重大盜竊行為，以便有更多時間識別和調查案件。根據法條，若被盜房產為至少有一人居住的住宅，且該房屋的所有者為長者或殘疾人，或涉及三處或以上住宅的盜竊行為，嫌犯將被以一級重大盜竊罪起訴。

此外，若案件涉及一處住宅房產、一處至少有一個住宅單元的商業混合用途房產，或兩處或以上商業房產的房契盜竊行為，則嫌犯會被以二級重大盜竊罪起訴；而涉及一處商業房產的房契盜竊行為，將以三級重大盜竊罪起訴。州檢指，所有房契盜竊案件的處理都不會考慮涉事房屋的價值，而是專注於行為的性質和造成的影響。

去年，州府也通過了一項由詹樂霞和州參議員卡范納(Brian Kavanagh)共同提出的立法，其修改了紐約民事法律，使檢察官能夠對發生或懷疑發生的房契盜竊的房產提起法律訴訟，並向銀行和保險 公司發出警告。