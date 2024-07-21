華埠籲重開柏路 7╱25里民大會

華埠呼籲重開柏路，中華公所將於25日舉辦里民大會。(記者劉梓祁╱攝影)

緊鄰曼哈頓華埠 中心但因九一一事件被關閉的柏路(Park Row)，應否重開已被當地居民討論許久，其中多人指其影響日常生活和阻礙經濟發展；雖結論仍不明晰，社區代表和民選官員日前宣布，將於25日(周四)在紐約中華公所召開里民大會，呼籲市府「立即重開柏路」。

本次里民大會由州高級法院前任法官凌德麗(Doris Ling-Cohan)等人參與，並由中華公所、市議員馬泰(Chris Marte)和州眾議員 李榮恩(Grace Lee)辦公室協辦。在日前舉行的記者會中，表示將於25日在中華公所舉辦里民大會，收集社區居民的意見並呼籲市府盡快將柏路解封。

中華公所主席朱超然表示，柏路在23年前關閉的節點，也是華埠經濟開始下行的開始，社區更遭受新冠疫情的打擊，導致華埠旅客數量大幅減少。他認為，若柏路能夠重新開放，將有助於提振本地經濟，也方便居民的日常出行。

朱超然還說，重開柏路也將對交通及運輸帶來積極影響，如減少窩扶街(Worth St.)等道路的堵塞情況，並讓公共車輛和私家車輛不再需要繞行，從而減少廢氣和噪音的汙染。他還呼籲市府重新開放位於柏路市警總局旁的公共停車場，指400個車位將對華埠經濟帶來顯著益處。

主辦方表示，大會當日將收集到場者的請願，以向市府展示社區的需求和支持。此前，有華埠且林綠(Chatham Green)社區居民對重開表示反對，引來「住戶自私」的批評。

凌德麗也表示，社區在該問題上應少數服從多數，而她相信大部分人支持重開。她說，市府長期關閉柏路是對華埠的「不尊重」，因其屬於社區交通要道，重要性等同於曼哈頓第五大道。此觀點也得到紐約台山寧陽會館主席伍建平和美東聯成公所主席梁漢本認同。

她說，將邀請相關民選官員參加大會，並向其發放問卷，詢問每人對重開柏路問題的立場。該大會將於25日下午6時召開。