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法拉盛商改區健康博覽會 熱鬧勝往年

記者高雲兒╱紐約報導
長者參與攤位抽獎活動。(記者高雲兒╱攝影)
長者參與攤位抽獎活動。(記者高雲兒╱攝影)

由皇后區法拉盛商改區(BID)主辦的2024年健康博覽會，20日在法拉盛舉辦，有15家健康醫療及相關機構參與了今年的博覽會，參與人數更勝往年；法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，儘管新冠疫情已經過去，但近期有復燃趨勢，他希望藉由此活動能加強民眾的健康防護意識。

有15家健康醫療及相關機構參與了今年的博覽會，參與人數更勝往年。(記者高雲兒╱攝...
有15家健康醫療及相關機構參與了今年的博覽會，參與人數更勝往年。(記者高雲兒╱攝影)

余鈿崧表示，本次活動的主旨是推廣健康生活方式和疾病預防，並將當地社區與必需的醫療保健資源有效連接；參加者不僅享有免費健康篩查的機會，還能獲得最新醫療資訊及探索多樣的保險選項。且本次活動亦提供了免費爆米花、冰淇淋及手提袋等贈品，並特設大型充氣滑滑梯玩具，促進親子互動。

他補充，此活動自新冠疫情期間開始，旨在提升民眾對健康和安全的意識，雖然如今疫情已過，但華人社區的健康意識仍相對薄弱，隨著新冠病例再次上升，希望通過此次活動喚起社區的警覺。

由法拉盛商改區(BID)主辦的2024年健康博覽會20日在法拉盛舉辦。(記者高雲...
由法拉盛商改區(BID)主辦的2024年健康博覽會20日在法拉盛舉辦。(記者高雲兒／攝影)
且本次活動亦提供了免費爆米花、冰淇淋及手提袋等贈品，並特設大型充氣滑滑梯玩具，旨...
且本次活動亦提供了免費爆米花、冰淇淋及手提袋等贈品，並特設大型充氣滑滑梯玩具，旨在促進親子互動。(記者高雲兒／攝影)

根據衛生部門的最新統計顯示，全美的新冠病毒感染率自夏季開始再度上升，紐約市的新冠病例自6月中旬起較兩個月前增加了2.5倍，並已出現住院與死亡病例。研究指出，新一波疫情由一新變種病毒引發。

法拉盛獅子會前會長、監督委員會主席吳凱茜表示，考慮到法拉盛居多為年長者，健康意識的提升尤為重要，她帶來了眾多獅子會青少年志願者以協助本次博覽會的運行。

健康博覽會上的熱鬧場面。(記者高雲兒／攝影)
健康博覽會上的熱鬧場面。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛 疫情 商改區

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