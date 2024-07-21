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小房東權益講座 教合法應對租霸

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙州眾議員鄭永佳20日攜手大蘋果移民中心，於班森賀的救世軍中心舉辦「小房東公寓租賃」講座。(記者顏潔恩╱攝影)
布碌崙州眾議員鄭永佳20日攜手大蘋果移民中心，於班森賀的救世軍中心舉辦「小房東公寓租賃」講座。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)州眾議員鄭永佳20日攜手大蘋果移民中心，於班森賀的救世軍中心舉辦「小房東公寓租賃」講座，由資深的華裔房屋律師楊翠芝主講；對於小房東很頭痛的租霸問題，她提醒，只要霸占者居住超過30天或以上，房東就不能換鎖、擅自搬走住客的物品、或切斷水電源，這些都屬於不合法驅趕的行為，房東僅能通過法律途徑應對。

大蘋果移民中心負責人王鏑表示，這次講座的內容包括地下室出租、應對租霸、房客欠租、如何對租客進行背景調查和房屋補助介紹等，都是華裔小房東很關注的議題；鄭永佳則說，辦公室經常收到小房東的各類投訴，希望民眾當日能學到有用的知識，保障自身的權益。

針對地下室單位，楊翠芝表示，若地下室的地板至天花板的高度，至少有一半高於街道水平，那就被歸類為地下室，反之則被認為是地窖，不適合讓人居住；地下室出租的合法性取決於如何出租，在一個合法兩家庭房屋中，房東若將地下室和一樓租給一個家庭、二樓租給另個家庭，該做法合理，但若把地下室、一樓和二樓分別租給三個不同的家庭，便是非法出租，這時若有任何一戶人家拒絕交租，房東就算告上房屋法院，案件也會被法官駁回。

面對棘手的租霸問題，她表示霸占者若居住不超過30天，房東可自行驅逐，但建議報警，在警員在場的情形下換鎖，以免爆發肢體衝突導致有人傷亡；居住超30天的情況，房東不適合再換鎖、或擅自搬離物品、切斷水電源，這些會構成不合法的驅逐，導致面臨A級輕罪的刑事責罰，賠償1000元至1萬元、或坐牢一年，唯一的解決方式就是尋求法律途徑。

她指出，很多霸占者專門找閒置的住宅，為防止一開始就遭到入侵，業者應裝有感應的攝像機，及時察覺到房屋被人霸占，也能作為呈堂證據；再者，房東每周應至少一、兩次返回住屋查看，常收信件、修建雜草、冬天時掃雪等，不法分子覺得有人居住，便不會朝其下手。

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