法拉盛商業樓內犯案 西語裔男毆打性侵華女

男嫌在法拉盛市中心毆打並強暴一名53歲華女，遭警方通緝。(紐約市警局提供)

皇后區法拉盛 近日發生一起性侵事件，一名男嫌在法拉盛市中心一座商業大樓內毆打並強暴了一名53歲華女 ，目前仍在逃，警方呼籲民眾積極提供線索。

根據警方，該案發生在14日晚22時45分，在位於法拉盛緬街和40路附近的一棟商業大樓內，男嫌對一名53歲的華女受害者多次拳打腳踢，還實施性侵，犯案後逃之夭夭。受害者被送往附近的醫院接受治療，目前情況穩定。

紐約市警局於18日晚上發布了嫌犯的監控畫面，並描述這名嫌疑人為身材肥胖的西語裔男子，年約20來歲，最後一次被看見時，身穿黑色T恤和白色短褲。

皇后區特別受害者小組(Queens Special Victims Squad)正對該嫌犯進行緊急抓捕，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據最新的CompStat報告，截至本月14日，109分局今年已報告18起強暴案，比去年同期的21起下降了14.3%。然而，該分局報告的襲擊案件卻在上升，今年迄今已報告275起，比2023年同期的249起增加了26起，增幅達10.4%。