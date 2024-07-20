紐約客談╱強索的冷氣未必清涼

夏季還沒過半，接二連三的熱浪就已讓市民喘不過氣。尤其是對於許多未安裝空調的老住宅而言，高溫天氣更是分外煎熬。為了應對持續升高的氣溫，市議會日前提出新提案，要求所有房東 必須為租賃住宅安裝空調，否則將面臨罰款。

炎炎夏日裡這樣一則得人心的提案，的確像是送來了一絲及時的冷氣。但涼爽過後應該是更冷靜的思考：空調的確重要，但強制索求來的冷氣未必就清涼，反而成為房東和租客 的負擔。如果後續各類保障措施如果沒能做到位，空調就算安裝了，也恐淪為擺設。

首先，空調的安裝和維護成本不菲，這一開支最終很可能會由租客承擔，導致租金 上漲。這種做法與之前一些租金政策相似，最終無一例外，負擔轉嫁給了普通租客。

就有如汽車一般，後續的保險、油費、路費和年檢維修都是一筆不小的開支，而空調同樣類似，從清洗到修理，再到每月的電費，這些都是持續的成本。許多華人為了省電費，即便家裡裝有空調也選擇不開機，寧願到銀行或活動中心避暑。

提案固然是好的，畢竟在全球變暖的背景下，空調的重要性不亞於冬天裡的暖氣。然而，如何在不增加居民負擔的前提下普及，是政策制定者需要深思的問題。配套措施，如空調使用的補貼和租金的合理調控，才是確保政策公平性的關鍵。

在更嚴峻的問題橫擺在面前之時，不少低收入家庭甚至特意選擇低價的無空調老房子，以降低租金成本。強制安裝空調可能反而成為他們的經濟負擔。忽略這樣的背景，一意叫囂著全市安裝空調，難免給人一種何不食肉糜的觀感。