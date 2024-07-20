聲援莊文怡「反擊出於自衛」 華人團體號召7/24示威
布碌崙(布魯克林)25大道遊民所建案抗議過程中，華人與警察爆發肢體衝突事件迎來最新進展，華人維權團體與多名示威者19日在8大道召開記者會，力挺涉嫌襲警被捕的市議員莊文怡，指她被警員扯頭髮、勒脖，反擊是出於自衛；維權者對布碌崙地方檢察官向莊文怡提出控罪，卻讓暴力執法的白人警官全身而退感到憤怒，號召華人24日(周三)前往地檢辦公室抗議。
美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊表示，當日參與遊民所建案抗議的全是手無寸鐵的居民，原本只是和平集會，但全副武裝的警察卻粗暴對待他們，「警察應該保護市民」，他質問為何警察卻是粗暴對待良民、縱容壞人。
他也指，建築商竟能動用警察為其做事，且17日凌晨時便動工，顯然有備而來，不僅令人懷疑這個建案是官商勾結，有大量利益綁在一起，因此勢在必行、罔顧民眾意願。
記者會上，示威現場的視頻一再被播放，維權者指出，未持武器的莊文怡被警員銬在柵欄上，她的手隨著柵欄被抬起而高高舉起，表情很痛苦；某段視頻中她站在柵欄的一側，據稱後來被她咬傷的布碌崙南區勤務指揮中心副指揮官戴葛摩(Frank DiGiacomo)則在另一側，視頻中可見他的手越過柵欄抓住莊文怡的脖子，再往自己的方向拽過去。
維權者表示，戴葛摩暴力在先，且他已有至少50次的投訴紀錄，將要求紐約市警把他開除，莊文怡被掐脖也將追究；美國長樂聯盟總會總召集人陳書聖表示，當脖子被人用手掐著、感到性命威脅，反抗是本能反應，他以佛洛伊德(George Floyd)事件為例，倘若警方此次過度執法搭上民眾性命，恐怕又會遭抨擊。
當日參與抗議的林氏父子還原經過，19歲的兒子表示，早6時左右到場看到很多老人家躺在地上，想上前幫忙卻被警察制止，他說自己只是拿著標語牌，從未作出偏激舉動，但後來被五個警察壓制，先把他的腳給抬起，上身撞到地上後脖子還被壓著，當時他跟警方說「我很痛」、「我只是個孩子而已」，卻還是跟父親雙雙被捕。
他回憶，在醫院等了兩個小時才被治療，手部流血不止、身上還多處拉傷；後來的警方報告指他破壞警車而被捕，他解釋當下手上沒有武器，且身處的位置周遭沒有汽車，被安上了不實罪名，「我只是喊口號都被禁止，(警察)叫我閉嘴，他們不想要我們的聲音被聽到。」
維權者將在7月24日(周三)下午2時前往布碌崙地檢辦公室大樓示威，地址是布碌崙Jay街350號，想查詢詳情或需專車接送服務的民眾，可撥電至(929)999-8800、(917)254-3529、(646)812-8958、(917)309-5603、(646)270-2899。
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