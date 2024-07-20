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紐約亞洲電影節 謝霆鋒獲亞洲之星獎

記者劉梓祁╱紐約報導
紐約亞洲電影節，謝霆鋒攜「海關戰線」獲獎。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約亞洲電影節，謝霆鋒攜「海關戰線」獲獎。(記者劉梓祁╱攝影)

第23屆紐約亞洲電影節(NYAFF)已於近日拉開序幕，放映香港、台灣、中國大陸及亞洲等多國逾90部作品，其中包括多部首次在海外或北美放映的作品；此外，主辦方還向攜新作品「海關戰線」登場的香港演員謝霆鋒頒發「亞洲之星獎」。

根據NYAFF，本屆電影節共有94部作品展映，其來自日本、香港、台灣、中國、泰國、印尼、蒙古、馬來西亞、菲律賓、越南等地，並包含新片和經典影片，其中9部為全球首映，12部為國際首映，以及38場北美首映。

活動中有數人獲獎，其中一人為謝霆鋒。電影節行政總監賈米爾(Sam Jamier)表示，謝霆鋒是多才多藝，身兼演員、歌手、企業家和廚師，二十年來一直以精湛的演技和動作讓觀眾留下深刻印象。

本次謝霆鋒所獲「國際銀幕亞洲之星獎」，由香港駐紐約經濟貿易辦事處共同頒發，在「海關戰線」展映前舉行儀式。謝霆鋒表示，獲此殊榮是華語電影與國際接軌的象徵。他說，其也代表了身體語言可視作國際語言，在香港電影中一直扮演著至關重要的角色。

在「海關戰線」中，謝霆鋒首次擔任電影的武術指導。他認為，動作電影的動作都有故事，猶如演員的對白，他喜歡當武指因為「動作對白服務了角色的情緒」。謝霆鋒還說，希望通過本片向全球觀眾「重新介紹」香港動作電影，因此也堅持在特效合成盛行的年代堅持使用實際的武術表演。

香港經貿處處長何美智表示，「香港電影人才華橫溢，秉承著香港電影業的盛名和傳統，不斷創新和探索新片種。他們在表演中融合藝術、創意和無與倫比的電影體驗，以跨越國界。」此外，參展香港電影還有「從今以後」、「但願人長久」、「給愛麗絲」等，其中在香票房過億的電影「九龍城寨」成為閉幕電影。

同時，駐紐約台北文化中心也參與協辦並推出「台灣強棒」(Taiwan Transcendent)單元，選映11部熱門電影，包括「青春18×2通往有你的旅程」、「愛的噩夢」、「還錢」、「老狐狸」、「五月雪」等作品。

該單元除邀請「還錢」導演王鼎霖、男主角蔡凡熙、「小曉」導演靳家驊出席外，導演廖明毅也攜第二部以iPhone拍攝的作品「愛的噩夢」，與男女主角林柏宏、謝欣穎宣傳新作。

本屆紐約亞洲電影節將舉辦至28日(周日)，放映場地在林肯中心電影協會及紐約視覺藝術學院電影院，詳情請參閱影展官網https://www.nyaff.org。

紐約亞洲電影節，謝霆鋒攜「海關戰線」獲獎。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約亞洲電影節，謝霆鋒攜「海關戰線」獲獎。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約亞洲電影節，謝霆鋒攜「海關戰線」獲獎。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約亞洲電影節，謝霆鋒攜「海關戰線」獲獎。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約亞洲電影節目前正在舉辦，謝霆鋒攜「海關戰線」獲獎。(記者劉梓祁／攝影)
紐約亞洲電影節目前正在舉辦，謝霆鋒攜「海關戰線」獲獎。(記者劉梓祁／攝影)

香港 謝霆鋒 越南

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