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市議員提案： 房東要為租客裝空調

記者和釗宇、范航瑜╱紐約報導
市議會日前一項新提案要求房東需為租賃住宅安裝空調，否則將面臨罰款。(記者范航瑜╱攝影)
市議會日前一項新提案要求房東需為租賃住宅安裝空調，否則將面臨罰款。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市今年已經歷經三次熱浪，市議員萊斯勒(Lincoln Restler)近日提案，擬要求房東在夏季為租戶購買、安裝和維護空調或製冷系統，違規者每天最高罰款1250元。

萊斯勒表示，這項提案旨在推動更新現有的住房法規，使房東在夏季擔負起和冬季供暖同等的責任。該提案適用於高層建築、無電梯公寓和多家庭住宅，包括由市府擁有的建築。他表示，這將挽救生命，因為紐約市正在應對氣候危機的挑戰。

提案擬規定，房東需要在每年6月15日至9月15日期間，當室外溫度達到或超過82度時，將室內溫度保持在不超過78度。租戶可以向住房保護和發展局(HPD)室溫過高的問題，市府檢查後若發現業主不符合規定，將面臨民事處罰，每天罰款範圍從350元到1250元不等。在首次違規後的24小時內解決降溫問題的房東將支付250元罰款。

如果提案通過，房東將有兩年的時間與HPD聯繫討論實施計畫。如果面臨重大資本改進等財務困難，也可以申請延期。法案生效四年後，所有建築必須符合規定。

家住法拉盛的王女士兩年前從房東那裡租了一間公寓。當時在找房子時，她就看準了只找有空調的房子。「如果沒有空調，夏天根本無法忍受，空調和暖氣一樣重要。」

據王小姐透露，安裝空調價格也不便宜。當時在她入住前，房東專門換了一台製冷效果更好的空調，設備加安裝總共2000元。支持該提案的王小姐，同時也擔心如果房東被迫安裝空調，成本最終會轉嫁到租客身上。

據市衛生局數據，紐約每年約有350人死於與高溫相關的疾病。紐約市大多數高溫相關死亡都發生在沒有空調的家庭中。州府通過家庭能源援助計畫(Home Energy Assistance Program，簡稱HEAP)作為冷氣補助金(Cooling Assistance program)提供給低收入家庭及弱勢群體，詳情可查詢access.nyc.gov。

房東 紐約市 高溫

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