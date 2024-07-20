熱浪滾滾 2╱3低收者交不起電費曾被斷電

報告顯示，近三分之二的低收入紐約市民拖欠水電費，超過四成低收入市民的住宅因此被停電，無法在炎炎夏日中使用空調。(記者和釗宇╱攝影)

紐約市 入夏後迎來多波熱浪 ，然而一項最新報告顯示，近三分之二的低收入 紐約市民拖欠水電費，超過四成低收入市民的住宅因此被停電，無法在炎炎夏日中使用空調。

根據非營利機構羅賓漢基金會(Robin Hood Foundation)和哥倫比亞大學關於全市五區用電狀況的報告，每年大約有70萬市民至少經歷過一次停電。其中，租戶、非洲裔和西語裔的電費負擔最重。

報告發現，62%的低收入市民拖欠拖欠電費，43%的人曾被切斷服務。根據報告，非洲裔家庭被斷電的比率遠超白人，比率分別為37%和5%。

而且，電費拖欠的問題不僅影響低收入家庭和個人。報告顯示，紐約市五分之一的家庭拖欠了水電費，包括收入為貧困線300%以上的家庭，即四口之家的年收入約為13萬1000元以上的家庭。

報告指出，電費帳單在夏季炎熱的月份會飆升，通常在8月達到峰值。而最近幾周，熱浪正在襲擊紐約市，氣溫徘徊在華氏90度以上，且空氣質量警報幾乎持續不斷，為此聯合愛迪生公司(Con Edison)建議客戶通過限制用電來幫助防止停電。同時由於水、煤氣和電力的全面漲價，帳單預計在未來幾個月內將上漲。