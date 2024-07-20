王嘉廉社區醫療中心辦「社區開放日」 提供免費健康篩檢

前來接受免費篩檢的民眾。(記者尤昱程／攝影)

王嘉廉社區醫療中心(CHRC)近日在法拉盛 據點舉行「社區開放日」，活動旨在藉由帶領社區民眾參觀各層樓醫療設施，讓民眾了解該中心所提供的服務；此外，該中心也提供免費健康篩檢與諮詢，希望普及社區民眾健康知識。

該中心醫療服務主任黃靖婷表示，王嘉廉社區醫療中心每年都會不定期舉辦這樣的活動，藉由向社區民眾介紹醫療中心，也讓他們覺得預約時間其實沒有想像中複雜；她說：「希望他們看到我們這裡有很好的服務，別再覺得看病很恐怖。」

整個活動流程從該中心二樓牙醫部門開始逐樓往上參觀，通過黃靖婷詳細的講解，眾多社區民眾更明白看病流程；黃靖婷表示，除了社區開放日活動外，每周三也會提供免費健康檢查，民眾無須預約就能享用服務。

免費體檢項目包括量血壓、身高、體重、身體質量指數(BMI)，還有血糖和膽固醇的水平等，想了解自己健康指標的民眾，都可以前往接受檢測 ；且該服務並不會過問移民狀況或背景，也不需要保險 ，開放給社區所有人。

該中心健康教育部主任朱雅潔表示，無論是語言問題、上網不方便，還是沒有保險的民眾，都可以來到該醫療中心使用服務；她說，現場將有健康教育員在這裡解答問題，幫助申請保險，或者提供優惠政策，讓更多人能夠獲得正確的健康認識和醫療服務。

健康教育資源中心從周一到周五提供免費健康諮詢，周三則提供免費健康篩檢，時間為早上10時到下午4時，地點在法拉盛王嘉廉社區醫療中心5樓，無須預約、可直接前往，更多資訊可至官網www.cbwchc.org查詢。