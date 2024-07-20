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法拉盛農夫市集回歸 推「快閃花園」

記者尤昱程／紐約報導
法拉盛農夫市集即日起回歸。(記者尤昱程／攝影)
法拉盛農夫市集即日起回歸。(記者尤昱程／攝影)

法拉盛農夫市集(Flushing Greenmarket)近期回歸，這個由大法拉盛商會(Greater Flushing Chamber of Commerce)以及GrowNYC合辦的市集如今已邁入第九個年頭，今年除了有小農攤販參加外，還首度推出了一個名為「快閃花園」的項目，為有興趣在家裡種花的民眾提供免費的園藝教育。

大法拉盛商會執行主任崔容準(John Choe)表示，每年商會都和Grow NYC舉辦這個市集，這是一個讓當地居民能夠獲得新鮮本地蔬果的機會，同時讓人們了解誰在生產他們的食物，對健康更有保障。

現場攤位販售本地農民帶來的各種水果和蔬菜，還有一些烘焙食品和雞蛋供民眾挑選，而與往年不同的是，今年市集引進了一個「快閃花園」，花團錦簇的攤位成為市集上的一大亮點；崔容準說，快閃花園攤位為想要了解園藝種植的民眾提供一個入門管道，現場有專業人員教導民眾如何在家或後院種植花草，並且學習許多關於園藝的專業知識。

負責舉辦農夫市集的Grow NYC營運經理帕薩科(Ezra Pasackow)表示，在當地超市購買蔬果時，價格可能會便宜一些，但超市不會透露他們可能用了什麼樣的化學品；帕薩科說，隨著人們對食品系統的了解愈來愈多，他們會更加謹慎地選擇放進嘴裡的食物，「在這裡，你知道誰是農民，他們會告訴你食物是怎麼生產的，這就更有保障。」

法拉盛農夫市集從即日起一直到感恩節的每周三早上8時至下午3時，將在法拉盛邦恩公園(Bowne Playground)舉行，市集攤販接受現金和信用卡，也接受電子福利轉帳卡(EBT)的糧食券援助計畫(SNAP)，更多詳情可至官網https://www.grownyc.org/greenmarket查詢。

法拉盛農夫市集即日起回歸。(記者尤昱程／攝影)
法拉盛農夫市集即日起回歸。(記者尤昱程／攝影)

法拉盛 信用卡 糧食券

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