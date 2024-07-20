富康醫療華埠辦預防肺癌活動 介紹亞裔女性免費篩查機會

華埠富康醫療開辦華人社區肺癌健康教育活動，提高民眾對肺癌的認識與警惕。(記者曹馨元／攝影)

富康醫療近期於華埠開辦華人社區肺癌健康教育活動，以提高民眾對肺癌的認識與警惕，並介紹為亞裔 女性開設的免費肺癌篩查機會，呼籲符合條件的女性善用資源。

當日出席活動的州眾議員李榮恩(Grace Lee)表示，提高對肺癌的認識對保護亞裔美國人的健康和福祉至關重要。她分享道，儘管自己的岳父生前並無抽菸的習慣，但最終還是因肺癌去世。

紐約大學 朗格尼醫學中心(NYU Langone Health)腫瘤科醫生岑伊玲則強調，肺癌是所有癌症 中死亡率最高的癌症；儘管吸菸與罹患肺癌密切相關，但是有15至20%左右的肺癌患者沒有吸菸習慣，亞裔女性的肺癌篩查數據更是顯示有40%的女性肺癌患者是從來不吸菸的。

岑伊玲表示，在高危人群中使用超低劑量電腦斷層掃描(LDCT)進行篩查，可以降低20%的肺癌死亡率，但目前在美國肺癌篩查指南中，保險公司僅能為50至80歲、抽菸或過去曾吸菸的人士支付每年的超低劑量電腦斷層掃描檢查費用，非吸菸人群則需自費。她也指出，該篩查過程簡單，不需要服用藥物，且沒有任何藥物注射，只須躺在儀器上屏住呼吸20秒即可。

她也介紹，紐約大學朗格尼醫學中心目前正在進行一項亞裔女性不吸菸者篩檢試驗(FANSS)，符合條件的人群包括年齡由40至74歲的女性、從不吸菸或出生至今抽菸少於100支的亞裔，其中也包括亞裔混血；不符合的條件則包括曾診斷過患有肺癌、近五年內有癌症或接受治療者(非惡性黑色素瘤的皮膚癌症和乳腺原位癌例外)、參與過其他癌症預防性研究、有可疑肺癌的表現，如近一年內因不明原因的體重減輕15磅以上、咳血或近12周內感染肺炎或者呼吸道感染，接受醫生開的抗生素治療等。

免費篩檢試驗提供三次超低劑量電腦斷層掃描和抽血檢查，有興趣者可致電(212)731-6212或電郵至[email protected]詢問詳情。