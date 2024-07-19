紐約客談/ 決定柏路重開 關鍵時機已到

二十餘年來，呼籲重新開放曼哈頓 柏路(Park Row)的聲音一直未曾停息，社區與市府的交流也循環往復，可無奈市府的態度不明、加上改變推進緩慢，讓部分居民感到失望和無力；儘管如此，目前華埠 的發展規畫已讓柏路重開的問題到了必須決定的時候，其也決定著未來數十年華埠的命運。

此前，民選官員和社區代表曾多次與市府對話，希望能夠重新評估柏路的安全狀況並探討重新開放的可能性；他們認為，原有的安全顧慮已減少，且隨著社區居民通勤和商業活動的需求增加，柏路的交通管制已對周邊街道造成了不少壓力，交通壅堵和車流量增大已成為常態。

然而，對於急切希望看到改變的居民來說，市府的態度顯得保守和猶豫，他們擔心隨著時間的推移，再開放的機會可能會變得更加渺茫；所幸的是，鑑於華埠已有多個涉及柏路規畫的項目即將落實，當下便是重開柏路的最佳時刻，不僅為了滿足居民和商家的期望，更是為了提升社區的活力和可持續發展。

目前，華埠已有州府「下州地區振興計畫」的撥款和市府不久前發起的「通達華埠」計畫，兩者都以美化和重新設計柏路為目標，再加上還有市交通局(DOT)，正就柏路及其周圍街道提出改建修改方案；這些計畫的實施，有望徹底改變柏路的面貌，將其轉變為一條充滿活力、安全且友好的城市街道。

若是仍要繼續關閉，其不僅會讓美化華埠的目標變得難以實現，同時也會影響到整個社區的經濟復興與發展；如果柏路能夠重新開放，它將連接華埠與周邊區域，從而實現真正的通達華埠。