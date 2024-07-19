市議員莊文怡涉襲警 亞當斯擬調解遭指偏袒

市長亞當斯18日表示，他計畫與莊文怡面談。(市長辦公室提供)

在近日延燒的布碌崙 (布魯克林)遊民 所建案抗議活動中，市議員莊文怡因涉嫌襲警被捕；市長亞當斯 (Eric Adams)18日表示，計畫與莊文怡面談，希望為這件事情找到一個解決方案，消息一出卻令市議會議長歐德思(Adrienne Adams)認為是在偏袒莊文怡。

亞當斯當天接受電台採訪時表示，儘管襲警行為的發生「令人遺憾」，但莊文怡一向是支持警務執法的忠誠夥伴，他希望通過調解可以緩和目前的緊張局勢，「我將與莊文怡聯繫，當面交談並試圖解決這個問題」，亞當斯說，「她一直是警察的支持者，但這些問題(遊民所)極其情緒化，我們必須找到非暴力解決問題的方法。」

然而，歐德思對亞當斯的態度表示不贊同，在18日的某場活動上，歐德思強調「暴力完全不可被接受」，認為亞當斯是在袒護莊文怡；「如果是其他議員使用暴力，我不認為亞當斯會給他們同樣程度的寬容，甚至願意坐下來面談」，歐德思說。

紐約市警17日發布了一張布碌崙南區勤務指揮中心副指揮官戴葛摩(Frank DiGiacomo)被咬傷的手臂照片，圖中可見明顯見血的傷口；不久後，市議員紀思庭(Justin Brannan)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)發表聯合聲明稱，無論是普通市民還是民選官員，法律面前應人人平等，儘管支持抗議的權利，但莊文怡的行為越界了，且違反法律。

與莊文怡同屬議會常識核心小組的市議員霍頓(Robert Holden)，譴責任何對警察攻擊的行為，但同時提到需要了解事件的全貌，並指出莊文怡在事件中有「被劇烈地推搡」；布碌崙民主黨俱樂部的主席赫爾梅林(Rodneyse Bichotte Hermelyn)也在社群媒體上辯護莊文怡，稱她是在和平抗議的人群遭到推搡後，產生的自衛行為，「她沒有傷害任何人的意圖。」