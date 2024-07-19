經文處新處長李志強 馬不停蹄訪台灣會館

李志強在台灣會館當天，許多組織代表到場。(記者高雲兒╱攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處新任處長李志強18日下午訪問法拉盛 台灣會館，適逢台灣會館周年紀念日，受到數十個台灣社團和組織代表的熱烈歡迎；李志強表示，他將致力於增強領事服務，並計畫推出巡迴護照服務，以更好地服務當地僑胞。

1986年7月19日是台灣會館成立的日子，李志強表示，來此訪問的主要原因是為了慶祝台灣會館即將迎來的38周年紀念，同時向台灣僑胞報告經文處的未來計畫，「我們將努力改善領事服務，並加強與僑胞的聯繫，希望大家多多參與和支持我們的活動」；他提到，許多僑胞面臨護照更新的需求，將來可能會推動巡迴領事服務，讓僑胞能夠就近辦理護照，同時他希望改善經文處的工作環境，提升同事們的士氣。 駐紐約台北經濟文化辦事處新任處長李志強於18日下午訪問法拉盛台灣會館。從左往右：陳永豐、蘇春槐、李志強。(記者高雲兒╱攝影) 台灣會館館長蘇春槐(右)表示，李志強(左)在外交界有著豐富的經歷和傑出的成就。(記者高雲兒／攝影)

台灣會館館長蘇春槐表示，李志強在外交界有著豐富的經歷和傑出的成就，他的到來為社區帶來了新的希望與活力；蘇春槐說，「我們期待李大使在新的崗位上，能夠繼續發揮領導才能，促進紐約僑界的團結與發展，我們相信在李大使的領導下，台灣與美東地區的交流合作將更上一層樓。」

據悉，李志強的新任期自7月15日開始，他在15日夜間抵達紐約，受到了許多僑胞的熱烈歡迎；在接下來的三天裡，他馬不停蹄拜訪僑界各大僑團，每天下午都安排了工作，對此他直言，「調時差的最好方式就是工作，而且僑胞們非常熱情，讓我對紐約留下了深刻的印象。」 林慶甫(右一)代表台灣商會向李志強(右二)贈送了紐約大都會「台灣日」球衣，以示歡迎。(記者高雲兒／攝影) 李志強在台灣會館，受到了許多僑胞的熱烈歡迎。(記者高雲兒／攝影) 李志強在台灣會館，受到了許多僑胞的熱烈歡迎。(記者高雲兒／攝影)

當天，許多組織代表到場，包括陳永豐、彭秀智、方秀蓉、江明信、紀慶華、洪國治、戴明宜、褚月梅、廖士敦、李豔翠、林慶甫、周經皓、楊毓淑、范增昌、黎潔瑋、謝己、Spencer Wu和Nina Awards等；林慶甫代表台灣商會向李志強贈送了紐約大都會 「台灣日」球衣，以示歡迎。