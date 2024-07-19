經文處新處長李志強 馬不停蹄訪台灣會館
駐紐約台北經濟文化辦事處新任處長李志強18日下午訪問法拉盛台灣會館，適逢台灣會館周年紀念日，受到數十個台灣社團和組織代表的熱烈歡迎；李志強表示，他將致力於增強領事服務，並計畫推出巡迴護照服務，以更好地服務當地僑胞。
1986年7月19日是台灣會館成立的日子，李志強表示，來此訪問的主要原因是為了慶祝台灣會館即將迎來的38周年紀念，同時向台灣僑胞報告經文處的未來計畫，「我們將努力改善領事服務，並加強與僑胞的聯繫，希望大家多多參與和支持我們的活動」；他提到，許多僑胞面臨護照更新的需求，將來可能會推動巡迴領事服務，讓僑胞能夠就近辦理護照，同時他希望改善經文處的工作環境，提升同事們的士氣。
台灣會館館長蘇春槐表示，李志強在外交界有著豐富的經歷和傑出的成就，他的到來為社區帶來了新的希望與活力；蘇春槐說，「我們期待李大使在新的崗位上，能夠繼續發揮領導才能，促進紐約僑界的團結與發展，我們相信在李大使的領導下，台灣與美東地區的交流合作將更上一層樓。」
據悉，李志強的新任期自7月15日開始，他在15日夜間抵達紐約，受到了許多僑胞的熱烈歡迎；在接下來的三天裡，他馬不停蹄拜訪僑界各大僑團，每天下午都安排了工作，對此他直言，「調時差的最好方式就是工作，而且僑胞們非常熱情，讓我對紐約留下了深刻的印象。」
當天，許多組織代表到場，包括陳永豐、彭秀智、方秀蓉、江明信、紀慶華、洪國治、戴明宜、褚月梅、廖士敦、李豔翠、林慶甫、周經皓、楊毓淑、范增昌、黎潔瑋、謝己、Spencer Wu和Nina Awards等；林慶甫代表台灣商會向李志強贈送了紐約大都會「台灣日」球衣，以示歡迎。
據悉，李志強擁有成功大學外國文學系學士和台灣大學政治系研究所碩士學位，自1994年進入外交部以來，曾在美國、賴比瑞亞、甘比亞、加拿大和聖克里斯多福及尼維斯等地任職，並逐步升任至外交部禮賓處處長。
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