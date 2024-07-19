我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／中國泳隊抵法10天被藥檢200次「換美國隊早投訴了」

共和黨全代會落幕 川普誓言會贏：不再有人受苦難

葛謨或選市長 花6.8萬元做民調

記者和釗宇╱ 紐約報導
有消息指出，葛謨的競選團隊今年早些時候向支付了一家民調公司近6萬8000元，測試他在選民中的受歡迎程度。(州長辦公室提供)
有消息指出，葛謨的競選團隊今年早些時候向支付了一家民調公司近6萬8000元，測試他在選民中的受歡迎程度。(州長辦公室提供)

因為性騷醜聞下台前州長葛謨(Andrew Cuomo)正在考慮復出政壇，或將考慮競選紐約市長；有消息指出，他的競選團隊今年早些時候向一家民調公司支付了近6萬8000元，測試他在選民中的受歡迎程度。

紐約郵報報導，根據州選舉委員會的紀錄，葛謨的競選團隊1月20日向民調公司Expedition Strategies支付了6萬7739元，科目列為「民調費用」；據知情人士稱，葛謨幾個月來一直在尋求非洲裔和猶太社區的支持，並與州內的主要工會保持聯繫。

葛謨辭職後隱身了一段時間，但從去年以來，他通過開設自己的播客、成立一個支持以色列的團體以及參加教會活動，增加自己在選民中的能見度。

一些消息人士說，葛謨可能會參加市長競選，挑戰現任市長亞當斯(Eric Adams)；前市議員和州參議員老迪亞茲(Ruben Diaz Sr)表示，「我認為他在競選市長，我只是有這種感覺。」

但與葛謨和亞當斯均關係密切的前布碌崙(布魯克林)民主黨領袖塞迪奧(Frank Seddio)表示，葛謨有諸多選擇，如果亞當斯競選連任，葛謨可能不會競選市長，但如果亞當斯不選，葛謨將成為最有希望的參選人；他說，實際上，葛謨的政治野心遠超成為市長或者州長，可能最終目標是競選總統。

不過，葛謨在此前的一個活動上拒絕對參選意願置評，僅表示不會直接回答，目前還沒有制定參選計畫；而亞當斯此前也表示，對葛謨可能參選的傳聞「不關心」。

消息人士稱，雖然葛謨不會在亞當斯競選連任的情況下與之競爭，但鑑於亞當斯近期醜聞頻發使他的支持率降低，也不排除局面會有所改變。

葛謨 亞當斯 民調

上一則

紐約附近… 3「世外桃源」 賞日出日落 看夜空流星

下一則

難獲永久住房 愈多家暴受害者困遊民所

延伸閱讀

莊文怡襲警被捕引爭議 市議會議長譴責亞當斯偏袒

莊文怡襲警被捕引爭議 市議會議長譴責亞當斯偏袒
布碌崙25大道遊民所偷開工 華社激烈反抗、議員被捕

布碌崙25大道遊民所偷開工 華社激烈反抗、議員被捕
帕拉迪諾申請資金 貝賽高中運動場翻新

帕拉迪諾申請資金 貝賽高中運動場翻新
警力增加奏功 地鐵犯罪率連六月兩位數下降

警力增加奏功 地鐵犯罪率連六月兩位數下降

熱門新聞

在紐約生活工作的Z女士於13日晚間參加久石讓演奏會，卻遭後排白人男性辱罵，並被嗆「就是你們這樣的人暗殺川普」。(受訪者提供)

華人女性在久石讓音樂會上遭辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

2024-07-16 18:53
紐約郵報報導第一時間將槍手描述為華裔男子，但後來將槍手修正為白人男子。(取自紐約郵報)

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

2024-07-14 15:36
北美最大訂票網站Fandango創辦人克萊恩(J. Michael Cline)在紐約跳樓身亡。(取自國家魚類和野生動物基金會網站)

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

2024-07-18 16:08
鼎泰豐將在紐約曼哈頓開設旗艦店。(翻攝自鼎泰豐官網）

全球最大分店 紐約鼎泰豐18日開業 11日起試營運

2024-07-11 02:23
住在紐約市的華裔居民吳先生最近收到一張不尋常的交通罰單。(吳先生提供)

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

2024-07-12 07:47
中國商人郭文貴。(路透)

詐欺、敲詐勒索…郭文貴9項罪名成立

2024-07-16 16:13

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億
1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元

1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元