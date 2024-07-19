葛謨或選市長 花6.8萬元做民調

有消息指出，葛謨的競選團隊今年早些時候向支付了一家民調公司近6萬8000元，測試他在選民中的受歡迎程度。(州長辦公室提供)

因為性騷醜聞下台前州長葛謨 (Andrew Cuomo)正在考慮復出政壇，或將考慮競選紐約市長；有消息指出，他的競選團隊今年早些時候向一家民調 公司支付了近6萬8000元，測試他在選民中的受歡迎程度。

紐約郵報報導，根據州選舉委員會的紀錄，葛謨的競選團隊1月20日向民調公司Expedition Strategies支付了6萬7739元，科目列為「民調費用」；據知情人士稱，葛謨幾個月來一直在尋求非洲裔和猶太社區的支持，並與州內的主要工會保持聯繫。

葛謨辭職後隱身了一段時間，但從去年以來，他通過開設自己的播客、成立一個支持以色列的團體以及參加教會活動，增加自己在選民中的能見度。

一些消息人士說，葛謨可能會參加市長競選，挑戰現任市長亞當斯 (Eric Adams)；前市議員和州參議員老迪亞茲(Ruben Diaz Sr)表示，「我認為他在競選市長，我只是有這種感覺。」

但與葛謨和亞當斯均關係密切的前布碌崙(布魯克林)民主黨領袖塞迪奧(Frank Seddio)表示，葛謨有諸多選擇，如果亞當斯競選連任，葛謨可能不會競選市長，但如果亞當斯不選，葛謨將成為最有希望的參選人；他說，實際上，葛謨的政治野心遠超成為市長或者州長，可能最終目標是競選總統。

不過，葛謨在此前的一個活動上拒絕對參選意願置評，僅表示不會直接回答，目前還沒有制定參選計畫；而亞當斯此前也表示，對葛謨可能參選的傳聞「不關心」。

消息人士稱，雖然葛謨不會在亞當斯競選連任的情況下與之競爭，但鑑於亞當斯近期醜聞頻發使他的支持率降低，也不排除局面會有所改變。