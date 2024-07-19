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難獲永久住房 愈多家暴受害者困遊民所

記者曹馨元╱紐約報導
紐約市遊民所的收容人數創下歷史新高。(市長辦公室提供)
紐約市遊民所的收容人數創下歷史新高。(市長辦公室提供)

新命運住房組織(New Destiny Housing)近期發布的一份新報告顯示，愈來愈多逃離家庭暴力的受害者如今不得不在遊民所間輾轉，對於他們來說，找到永久住房的機會愈發困難。

這份報告發現，在2018到2023年間，離開家庭暴力庇護所而前往永久性住房的家庭數量減少了18%；去年，離開家庭暴力緊急庇護所的2200個家庭中，約有一半不得不輾轉至市立遊民所系統中的另一間庇護所，與此同時，僅有約200個家庭找到了永久住房，占庇護所人口的9%。

由於大量新移民的到來，紐約市遊民所的收容人數創下歷史新高，即使住客在遊民所的停留時間是十年來最短的，且紐約市也在加強收容很多的遊民，但家庭暴力受害者權益倡導者表示，這些家暴受害者和他們的孩子正在被遺忘，待在庇護所中煎熬的時間太長。

紐約市有多個針對不同人群的市政庇護系統，其中包括由人力資源管理局(Human Resources Administration)管理的約3000個家庭暴力受害者床位，雖然這是全國最大的同類庇護系統，但州法律規定受害者只能在此停留六個月。

若家暴受害者為帶著孩子的家庭，在六個月的居住期滿後仍無處可去，就可以到布朗士的主要收容中心重新申請庇護；但根據權益倡導人士表示，重新申請意味著重新向所有人講述他們的故事，證明他們無家可歸及遭受過的暴力。

53歲的豪克(Diana Hauck)此前接受採訪時表示，在逃離家庭暴力後，她已經在街頭生活了六個月；流落街頭前也曾入住市立家暴庇護所，但庇護所的環境讓她覺得更加不安，因而選擇在街上乞討為生，「與我同住的那些人經常會偷我的個人物品，他們也會拉幫結派地霸凌我」。

豪克表示，庇護所內人員環境複雜，讓她無法接受；而這份最新的報告還稱，去年有近1萬1000人向家庭暴力庇護所聯繫尋求床位，比前年略有增加。

庇護 遊民 家暴

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