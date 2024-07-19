「同意之城」 曼哈頓第三社委擬多數認同
紐約市長亞當斯(Eric Adams)提出的「同意之城」(City of Yes)計畫，旨在改變已沿用超過60年的市內區畫規則，並增加住房和支持小商業，但也引來諸多社區不滿；為此，該計畫的代表近期向曼哈頓第三社區委員會詳述其將對下東城帶來的影響，並得到委員會對多數內容的支持。
根據「同意之城」提案，市府將放寬分區法規以緩解全市的住房危機，允許建造更高的住房和商用綜合住宅，並把車庫和地下室公寓合法化；在上月，市議會已通過提案第二部分，放寬了對製造業用地的限制，同時讓更多商家可以在此前禁止營業的區域營業，如住宅或商住混用建築的上層。
在當日第三社委土地和區畫小組的會議中，同意之城項目代表簡斯(George Janes)表示，儘管此計畫對第三社委內部分轄區沒有直接影響，但也有社區將受較大影響；他舉例，區內許多大型住宅區將成為開發用地，其多為市房屋管理局(NYCHA)管理的平價住房樓群，以及南橋大廈(Southbridge Towers)等住宅區。
簡斯介紹說，市府和開發商不斷研究如何在類似住宅區中新增建築，並填充建築之間的開放空間，但現有的區畫限制使得此想法變得幾乎不可能；若同意之城計畫通過，在類似住宅區內利用開放空間將變得可行，但其也會減少法定窗戶所需的空間、建築間距和所需停車位。
會議中，支持這一變化的居民表示，考慮到受影響住宅區在繁忙且擁擠的曼哈頓，有針對性的減少綠化和停車位屬可以接受的結果；反對者也認為，加蓋建築對社區的影響將是「破壞性的」，並會給學校和社區服務造成壓力。
下東城保護倡議(LES Preservation Initiative)組織代表摩西(Richard Moses)表示，市內已有許多地區非常擁擠，因此希望市府在新增建築時考慮具體的數量和地點，避免將城市變為「臥室社區」；儘管如此，他對計畫中將辦公空間改造為住房等內容表示支持。
在持續近五小時的會議結束後，第三社委擬對同意之城計畫的多數內容表示認同，並強調解決住房危機的重要性，以及低密度社區住房生產不足的問題急需關注。
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