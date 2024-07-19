「同意之城」 曼哈頓第三社委擬多數認同

「同意之城」計畫可能對下東城產生的影響。(截自會議)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)提出的「同意之城」(City of Yes)計畫，旨在改變已沿用超過60年的市內區畫規則，並增加住房和支持小商業，但也引來諸多社區不滿；為此，該計畫的代表近期向曼哈頓 第三社區委員會詳述其將對下東城帶來的影響，並得到委員會對多數內容的支持。

根據「同意之城」提案，市府將放寬分區法規以緩解全市的住房危機，允許建造更高的住房和商用綜合住宅，並把車庫和地下室公寓合法化；在上月，市議會已通過提案第二部分，放寬了對製造業用地的限制，同時讓更多商家可以在此前禁止營業的區域營業，如住宅或商住混用建築的上層。

在當日第三社委土地和區畫小組的會議中，同意之城項目代表簡斯(George Janes)表示，儘管此計畫對第三社委內部分轄區沒有直接影響，但也有社區將受較大影響；他舉例，區內許多大型住宅區將成為開發用地，其多為市房屋管理局(NYCHA)管理的平價住房樓群，以及南橋大廈(Southbridge Towers)等住宅區。

簡斯介紹說，市府和開發商不斷研究如何在類似住宅區中新增建築，並填充建築之間的開放空間，但現有的區畫限制使得此想法變得幾乎不可能；若同意之城計畫通過，在類似住宅區內利用開放空間將變得可行，但其也會減少法定窗戶所需的空間、建築間距和所需停車位。

會議中，支持這一變化的居民表示，考慮到受影響住宅區在繁忙且擁擠的曼哈頓，有針對性的減少綠化和停車位屬可以接受的結果；反對者也認為，加蓋建築對社區的影響將是「破壞性的」，並會給學校和社區服務造成壓力。

下東城保護倡議(LES Preservation Initiative)組織代表摩西(Richard Moses)表示，市內已有許多地區非常擁擠，因此希望市府在新增建築時考慮具體的數量和地點，避免將城市變為「臥室社區」；儘管如此，他對計畫中將辦公空間改造為住房等內容表示支持。

在持續近五小時的會議結束後，第三社委擬對同意之城計畫的多數內容表示認同，並強調解決住房危機的重要性，以及低密度社區住房生產不足的問題急需關注。