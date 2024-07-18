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華裔父子聯手舉辦書畫篆刻展 豐富紐約法拉盛文化生活

記者高雲兒／紐約即時報導
華裔父子藝術家蘇東河與蘇大奧在開幕式講話。 (記者高雲兒／攝影)
華裔父子藝術家蘇東河與蘇大奧在開幕式講話。 (記者高雲兒／攝影)

華裔父子藝術家蘇東河與蘇大奧的書畫篆刻展於17日在紐約法拉盛市政廳開幕。中國駐紐約領事館趙新星領事、榮頂領事及紐約書畫界多位知名人士和社區僑領等上百人參與。開幕式上，州眾議員金兌錫代表主辦方頒發了嘉獎狀，並由蘇東河將其精心創作的篆刻作品贈送給趙新星領事，作為文化交流的象徵。

展覽中，蘇家父子近兩年來的創作成果均有展出，其中蘇東河的篆刻字帖和兒子蘇大奧的大幅山水畫成為了焦點。蘇東河自幼師從陳左黃、蔣維崧、韓天衡等，擅長以精湛的技藝呈現細朱文和九疊篆印等古玺印作品。他說多年來，不僅致力於傳統篆刻技藝的學習，更致力於將篆刻藝術與現代審美結合，推動篆刻文化的創新與發展。

蘇大奧在開幕式上表示，能夠在遠離祖國的海外舉辦此次展覽，對他而言是藝術生涯的一個新起點，也是對藝術探索的一次全新嘗試，他自小對書法、繪畫和篆刻懷抱濃厚興趣，多年來的努力使他深刻體會到書畫藝術的魅力和深度。他也希望此次展覽能為華人社區的文化藝術發展帶來正面的影響。

蘇東河與蘇大奧的書畫篆刻展將持續至19日，在法拉盛市政廳每天上午10時至下午5時向公眾開放，展覽免費。

蘇大奧在開幕式上表示，能夠在遠離祖國的海外舉辦此次展覽，對他而言是藝術生涯的一個...
蘇大奧在開幕式上表示，能夠在遠離祖國的海外舉辦此次展覽，對他而言是藝術生涯的一個新起點。(記者高雲兒／攝影)
華裔父子藝術家蘇東河與蘇大奧的書畫篆刻展於17日在紐約法拉盛市政廳開幕。(記者高...
華裔父子藝術家蘇東河與蘇大奧的書畫篆刻展於17日在紐約法拉盛市政廳開幕。(記者高雲兒／攝影)
蘇東河將其精心創作的篆刻作品贈送給趙新星領事，作為文化交流的象徵。 (記者高雲兒...
蘇東河將其精心創作的篆刻作品贈送給趙新星領事，作為文化交流的象徵。 (記者高雲兒／攝影)

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