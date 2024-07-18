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響應拜習會 中領館推廣寧夏特產 盼促進中美交流

記者曹馨元 / 紐約報導
中國駐紐約總領館日前舉辦寧夏特色優勢產業推介，總領事黃屏出席並致詞。(記者曹馨元 / 攝影)
中國駐紐約總領館日前舉辦寧夏特色優勢產業推介，總領事黃屏出席並致詞。(記者曹馨元 / 攝影)

中國駐紐約總領館日前舉辦寧夏特色優勢產業推介會暨全球華人攝影大賽頒獎儀式，總領事黃屏出席並致詞。寧夏回族自治區外事辦公室主任白玉珍、以及馬來西亞駐紐約總領事阿米爾．哈桑(Amir Hasan)，哥倫比亞大學副校長周以真等分別致詞。

黃屏在致詞時分享，自己在20年前就品嘗過寧夏產的葡萄酒，但當時的產量還不足以支撐寧夏葡萄酒的全面商業化。20年後的今天，全世界都可以品嘗到寧夏產的美酒。他在紐約舉辦的晚宴上也常常提供寧夏葡萄酒，多年來收到廣泛好評。而寧夏的葡萄酒、枸杞這兩大特色產業也在近幾年得以蓬勃發展，幫助許多當地百姓脫貧致富。黃屏也表示，習近平與拜登舊金山會面時達成了促進中美人文交流的共識，在紐約推廣來自寧夏的特色產業也是落實「舊金山願景」的一部分。

由寧夏外事辦公室主任白玉珍率領的代表團此次是半年內再度到訪紐約，向嘉賓們重點介紹了賀蘭山東麓的葡萄酒產業，並表示這是業內公認的最適合種植釀酒葡萄和生產高品質葡萄酒的黃金地帶之一，經過40餘年的發展已經成為世界葡萄酒版圖中不可忽視的力量。白玉珍也希望能以地方活力促進兩國產業合作、貿易往來及人文交流，推動中美人民互學互鑑、交流交融。

哥倫比亞大學負責科研的副校長周以真說，今天活動展現了寧夏的獨特魅力，希望兩國青年特別是學生加強交流，共同推動中美民間友好。

「大漠孤煙直，長河落日圓」。黃屏以這首王維的詩總結寧夏的壯闊美景，望能繼續努力推動中美關係持續改善發展。

舊金山 哥倫比亞大學 拜登

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